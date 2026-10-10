Version 3.3 von Zenless Zone Zero bringt Halloween, neue Agenten und bekannte Gesichter

HoYoverse hat mit Version 3.3 „Reise zum Himmel“ das nächste große Update für Zenless Zone Zero vorgestellt. Am 21. Oktober geht es mit der Geschichte weiter, dazu warten zwei neue S-Rang-Agenten, zahlreiche Events und einige Verbesserungen auf die SpielerInnen.

Besonders spannend dürfte aber eine Ankündigung zum Schluss der Präsentation gewesen sein. Denn die bereits vor einiger Zeit angekündigte Zusammenarbeit mit Honkai: Star Rail wird endlich konkreter.

Phoenix und Severian sorgen für Wirbel

Die neue Geschichte knüpft unmittelbar an das Ende von Version 3.2 an. Im Mittelpunkt steht dabei Phoenix, die wir bereits aus dem vorherigen Update kennen. Die sprichwörtlich vom Himmel gefallene Figur scheint das Schicksal der Beteiligten ordentlich durcheinanderzubringen. Dabei wirkt sie selbst oft etwas verträumt, verplant und tollpatschig.

Gleichzeitig taucht Severian überraschend auf der Quietude-Insel auf. Er handelt im Auftrag des Bürgermeisters und könnte damit die ohnehin unvorhersehbare Lage rund um Roscaelifer zusätzlich beeinflussen. Auch ein neuer erkundbarer Bereich samt Lufthafen erwartet uns.

Severian ist übrigens der Bruder von Seth und könnte charakterlich kaum unterschiedlicher als Phoenix sein. Wie die beiden miteinander auskommen, dürfte deshalb besonders interessant werden. Außerdem verspricht HoYoverse weitere Informationen über die geheimnisvolle Lady Sunbringer.

Für zusätzliche Abwechslung sorgt ein spielbarer Mecha. Im Laufe der Geschichte dürfen wir selbst die Kontrolle über die Maschine übernehmen und Gegner mit verschiedenen Angriffen ordentlich einheizen.

Auch spielerisch bringen die beiden neuen Figuren einige Besonderheiten mit:

Phoenix ist eine S-Rang-Agentin mit dem Attribut Feuer und der Spezialisierung Anomalie . Sie gehört zur Organisation Krampus, der unter anderem auch Zhao und Promeia angehören. Passend zu ihrem Namen besitzt sie eine besondere Fähigkeit: Wird sie im Kampf besiegt, kann sie sich einmal selbst wiederbeleben. Zusätzlich erscheinen zwei kostenpflichtige Outfits für sie.

ist eine S-Rang-Agentin mit dem Attribut und der Spezialisierung . Sie gehört zur Organisation Krampus, der unter anderem auch Zhao und Promeia angehören. Passend zu ihrem Namen besitzt sie eine besondere Fähigkeit: Wird sie im Kampf besiegt, kann sie sich einmal selbst wiederbeleben. Zusätzlich erscheinen zwei kostenpflichtige Outfits für sie. Severian ist nach Starlight Billy endlich wieder ein neuer männlicher S-Rang-Agent. Er besitzt das Attribut Wind, ist auf Angriff spezialisiert und gehört zur Metropolitan Order Division. Dort ist er der direkte Vorgesetzte von Cissia. Seine besondere Fähigkeit erlaubt es ihm, automatisch auszuweichen und dadurch sogar seine Angriffe zu verstärken. Auch für ihn wird ein zusätzliches Outfit angeboten.

Die Banner sind ebenfalls bereits bekannt. In der ersten Hälfte steht Phoenix gemeinsam mit ihrem speziellen W-Motor im Mittelpunkt. Als wiederkehrende S-Rang-Agentin gesellt sich Velina dazu. In der zweiten Hälfte folgt Severian, begleitet von Norma als erneut verfügbare Agentin.

Halloween, neue Events und weitere Verbesserungen

Passend zur Jahreszeit hält auch Halloween Einzug in New Eridu. Die Stadt erhält entsprechende Dekorationen und natürlich gibt es einige thematisch passende Aktivitäten.

Im Mittelpunkt steht unter anderem ein neues Kartenspiel-Event. Hier stellt ihr verschiedene Karten zusammen und tretet damit gegen Gegner an. Das Ganze spielt sich in einem Halloween-Setting ab, wobei die Kämpfe aus einem passend dekorierten Van heraus stattfinden.

Als Belohnung lässt sich hier unter anderem das letzte kostenlose Outfit der Angels of Delusion freischalten. Auch ein spezieller W-Motor wartet auf die TeilnehmerInnen.

Daneben gibt es noch weitere Aktivitäten. In einem Event müsst ihr Bangboos unterstützen und Rätsel lösen. Das zugrunde liegende Minispiel kennen wir bereits aus der Hauptgeschichte. Natürlich winken auch hier verschiedene Belohnungen.

Außerdem wird die bereits aus früheren Versionen bekannte Detektivgeschichte fortgesetzt. Ein älteres Puzzle-Event kehrt ebenfalls zurück.

Auch bestehende Spielmodi werden nicht vergessen. Der noch recht neue Modus „Enigma des Irrgartens“ erhält ein thematisches Event mit zusätzlichen Herausforderungen und Anpassungen. Darüber hinaus sind weitere Updates für andere bekannte Modi vorgesehen.

Wie gewohnt verteilt HoYoverse mit dem Versionswechsel außerdem Anmeldeboni, über die sich zusätzliche Materialien sichern lassen.

Abseits der neuen Inhalte arbeitet das Team weiter an der Bedienung. Version 3.3 soll zusätzliche Verbesserungen an der Steuerung und verschiedene Quality-of-Life-Anpassungen mitbringen. Unter anderem werden die Hinweise zur Verbesserung der Agents überarbeitet und neue Tutorials für bestimmte Agenten ergänzt.

Neu ist außerdem eine Discord-Integration. SpielerInnen können ihren Account mit Discord verknüpfen und ausgewählte Spielstatistiken direkt in ihrem Profil anzeigen lassen.

Honkai: Star Rail trifft Zenless Zone Zero

Eine der interessantesten Nachrichten hob sich HoYoverse bis zum Schluss auf. Die bereits angekündigte Zusammenarbeit zwischen Zenless Zone Zero und Honkai: Star Rail nimmt langsam Gestalt an.

Mit Robin und Kafka wurden gleich zwei bekannte Figuren genannt, die im Rahmen der Kooperation in Zenless Zone Zero auftauchen sollen. Wie genau das Crossover umgesetzt wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Zur Version 3.4 soll es aber schon soweit sein. Mittlerweile gibt es auch neue Informationen zum Gegenstück in Honkai: Star Rail.

Bis dahin gibt es immerhin noch ein kleines Geschenk: Mit dem Einlösecode „JRNY2SKY“ könnt ihr euch zusätzliche Polychrome sichern.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo