Drunken Goddess Reflux: Das Survival-Trinkspiel mit einer Dämonin hat einen Termin

Alliance Arts und WHO YOU sind bekannt für ihre Spiele mit merkwürdigen Spielkonzepten. Nun legt man nach: Drunken Goddess Reflux erscheint am 8. Dezember für PC bei Steam. Die Demo dafür gibt es jedoch schon drei Wochen vorher, am 19. Oktober – pünktlich zum Steam Next Fest.

Drunken Goddess Reflux ist ein russisches Roulette mit Schnapsgläsern und einem Dämon, der dich genug liebt, um dich umzubringen – aber leider auch eine Schwäche für Alkohol hat. Je betrunkener ihr seid, desto mehr Regeln können gebrochen werden – und außerdem hat die Dämonin eine lose Zunge, die dazu neigt, alles auszuplaudern!

Diese Tricks sind auch notwendig, denn auf dem Spiel steht nicht weniger als deine Seele. Also überlebe die Nacht und genieße sieben Geschmacksrichtungen des Verderbens.

Wer sich nach einem Schluck Wahnsinn und Glückseligkeit sehnt und die Aussicht auf einen One-Night-Stand mit einem Dämon interessant findet, sollte sich den 8. Dezember im Kalender notieren. Oder noch besser: In einem angetrunkenen Moment das Spiel auf die Steam-Wunschliste setzen!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Drunken Goddess Reflux, Alliance Arts, WHO YOU