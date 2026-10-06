Acht Jahre Entwicklung zahlen sich offenbar aus: Hexen-RPG erhält Bestnoten von Fans

Der Oktober ist da und damit passen Hexen, Flüche und geheimnisvolle Wälder wieder besonders gut ins Programm. Wer dabei allerdings keine Lust auf Horror hat, findet auf Steam seit wenigen Tagen eine deutlich gemütlichere Alternative.

Songs of Glimmerwick ist am 30. September für PCs via Steam erschienen. Hinter dem Hexen-Life-Sim steckt Eastshade Studios, das zuvor bereits mit Eastshade auf sich aufmerksam machte. Rund acht Jahre befand sich das neue Projekt in Entwicklung.

Die ersten Stimmen scheinen mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden zu sein. Zum Zeitpunkt der Erhebung kommt Songs of Glimmerwick bei über 200 Steam-Rezensionen auf 89 Prozent positive Bewertungen.

Ein Schuljahr voller Magie

Zu Beginn schreibt ihr euch an der Etchery ein, einer Universität für Magie auf der bewaldeten Insel Glimmerwick. Anschließend erlebt ihr dort ein komplettes Schuljahr mit Unterricht, Festivals, Freundschaften und allerlei Gerüchten.

Dabei könnt ihr euch um den Universitätsgarten kümmern, angeln, Muscheln sammeln, einer Band beitreten oder die Insel erkunden. Ganz friedlich bleibt die Geschichte allerdings nicht: Die Magie Glimmerwicks beginnt zu verschwinden und auch der umliegende Wald stirbt langsam.

Besonders ist das Magiesystem. Zauber werden mit Flöte und Liederbuch gewirkt und helfen euch vor allem im Alltag und bei der Erkundung. Ihr könnt Regen für eure Pflanzen herbeirufen, Werkzeuge verzaubern, mit Bäumen sprechen oder sogar den Boden anheben, um neue Bereiche zu erreichen.

Kämpfe gibt es überhaupt nicht. Stattdessen möchte Eastshade Studios Erkundung, Magie und das Leben innerhalb dieser kleinen Gemeinschaft miteinander verbinden. Sämtliche größeren und kleineren Charaktere verfügen zudem über eine englische Sprachausgabe. Deutsche Texte gibt es aber.

Thematisch erinnert das Ganze durchaus ein wenig an das kommende Indie-Spiel Witchbrook, das ebenfalls Hexenschule und gemütliche Life-Sim-Elemente miteinander verbindet. Wie ähnlich sich die beiden Spiele am Ende tatsächlich sind, wird sich natürlich erst zeigen müssen. Wer Songs of Glimmerwick ausprobieren möchte, findet auf Steam weiterhin eine kostenlose Demo.

Der aktuelle Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Eastshade Studios, Songs of Glimmerwick