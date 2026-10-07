Über 25 Jahre später: Für den Game Boy Color erscheint tatsächlich noch ein neues RPG

Der Game Boy Color ist inzwischen weit über 25 Jahre alt – neue Spiele erscheinen für Nintendos betagten Handheld aber offenbar noch immer. Mit Essencelord wurde jetzt ein neues Action-RPG vorgestellt, das tatsächlich für die Originalhardware entwickelt wird.

Hinter dem Projekt steckt Entwickler Tyler Lombard, der gemeinsam mit einigen Freelancern an dem Spiel arbeitet. Aktuell läuft eine Kickstarter-Kampagne, mit der die weitere Entwicklung finanziert werden soll. Einen Veröffentlichungstermin gibt es bislang noch nicht. Mehr als die Hälfte des anvisierten Betrags konnte aber schon eingesammelt werden.

Nur fünf Ausrüstungsgegenstände müssen reichen

Essencelord orientiert sich an klassischen Action-RPGs und lässt euch zu Beginn zwischen zwei Klassen wählen. Als Wizard setzt ihr vor allem auf Angriffe aus der Distanz, während der Warrior widerstandsfähiger ist und Gegner bevorzugt im Nahkampf angeht.

Eine Besonderheit ist das Loot-System. Ein klassisches Inventar gibt es nämlich nicht. Stattdessen könnt ihr lediglich fünf Ausrüstungsgegenstände gleichzeitig mit euch führen und müsst regelmäßig entscheiden, welche Beute ihr behaltet und was zurückbleibt.

Geplant sind drei Regionen mit mehr als sieben Gebieten, Bosskämpfe, Rätsel und versteckten Arealen. Hinzu kommen unterschiedliche Seltenheitsstufen für Gegenstände, Nebenquests, ein Rufsystem und sogar Endgame-Inhalte.

Wer neugierig geworden ist, kann Essencelord bereits ausprobieren. Auf itch.io steht eine kostenlose Demo direkt im Browser bereit, die laut Entwickler bereits knapp 70 Prozent der für die erste Region geplanten Inhalte umfasst. Bei erfolgreicher Finanzierung sollen UnterstützerInnen unter anderem eine limitierte physische Game-Boy-Color-Cartridge erhalten können.

Dass neue Software ihren Weg auf längst betagte Hardware findet, ist übrigens gar nicht so ungewöhnlich. Mit White Creek befindet sich beispielsweise noch ein neues Dreamcast-Spiel in Arbeit und mit PachiPals war vor einiger Zeit auch schon der Game Boy Color an der Reihe.

Der Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Tyler Lombard, Essencelord