Kingdom Hearts trifft Minecraft: Charmantes Action-„JRPG“ erscheint schon im November

Wer auf Kingdom Hearts 4 wartet, muss sich noch eine ganze Weile gedulden. Doch vielleicht könnte ein kleines Indie-Spiel die Wartezeit etwas verkürzen. Emery Hearts kombiniert nämlich klassische JRPG-Elemente mit flotten Echtzeitkämpfen und einer charmanten Voxel-Optik, die ein wenig an Minecraft erinnert.

Entwickelt wird das Spiel von Haishō Interactive. Der Name lässt es zwar nicht vermuten, doch das Studio kommt nicht aus Japan, sondern aus Spanien. Und lange warten müsst ihr auch nicht mehr: Am 11. November 2026 erscheint Emery Hearts für PCs über Steam. Eine kostenlose Demo steht bereits zum Ausprobieren bereit. Deutsche Texte stehen leider noch nicht bereit.

Ein gewöhnlicher Junge soll die Welt retten

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Lug, ein zunächst unscheinbarer Junge, der plötzlich über das Schicksal von Menschen und Maschinen entscheiden muss. Seine Kräfte verdankt er geheimnisvollen Energiekristallen und dem sogenannten Vital Thread, der alles Leben miteinander verbindet. Lose Ähnlichkeiten zu Sora sind also vorhanden – zumindest sieht das GameRant so.

Spielerisch erinnert Emery Hearts mit seiner Vogelperspektive und den klassischen Dialogfenstern zunächst an ältere JRPGs wie Secret of Mana. Die Kämpfe setzen allerdings auf schnelle Kombinationen aus Schwertangriffen, Magie und Gegenständen, ganz im Stil moderner Action-RPGs.

Im Laufe des Abenteuers sammelt ihr neue Waffen, Amulette und Ausrüstung, verbessert eure Fähigkeiten und löst verschiedene Rätsel. Die Spielwelt ist dabei halblinear aufgebaut: Mit neu erlernten Kräften könnt ihr zuvor unzugängliche Gebiete erkunden.

Besonders interessant klingt außerdem die Geschichte. Offenbar müsst ihr Entscheidungen treffen, die das Zusammenleben von Menschen und Maschinen beeinflussen. Dabei steht sogar die Frage im Raum, ob ihr eine Seite retten oder einen Weg finden könnt, auf dem beide überleben.

Mit seiner Mischung aus Retro-JRPG, Kingdom-Hearts-Anleihen und blockiger Voxel-Grafik könnte Emery Hearts jedenfalls einen Blick wert sein. Hier findet ihr die Steam-Seite zu Emery Hearts und könnt es auf eure Wishlist packen!

Der Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Haishō Interactive, Emery Hearts, Shinyuden