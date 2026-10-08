Das neue „Harvest Moon“ erscheint in wenigen Tagen und der neue Trailer liefert nochmal ab

Nachdem Marvelous die „Harvest Moon“-Namensrechte vor etlichen Jahren an Natsume verloren hat, erscheinen die Bokujō-Monogatari-Spiele im Westen unter dem neuen Seriennamen Story of Seasons. Natsume machte trotzdem fleißig weiter – seit Jahren mit eher mäßigen Erfolgen.

Seinen bisherigen Höhepunkt erreichten die Spiele von Natsume allerdings zuletzt mit dem Ableger The Winds of Anthos, der es im Durchschnitt auf 74 Punkte bei OpenCritic schaffte. Hier soll das brandneue Harvest Moon: Echoes of Teradea jetzt anknüpfen.

Nach einer Verschiebung von September auf den 15. Oktober steht das neue „Harvest Moon“ jetzt in den Startlöchern. Und weil (wie üblich bei Natsume-Spielen) das Bewegtmaterial eher rar war, möchten wir euch den heutigen Launchtrailer nicht vorenthalten.

Das Video gibt noch einmal einen richtigen Rundumschlag zum Inhalt des Spiels. Gezeigt werden Festivals wie das Laternenfest, Reitwettkämpfe, tierische Begleiter, die Erkundung der Welt, die sogenannten Spirit Guardians und natürlich Romantik-Optionen. Alles Dinge, die euch neben den üblichen Farmarbeiten erwarten.

Für PS5 und Nintendo Switch 2 erscheint das Spiel physisch – bei Amazon könnt ihr vorbestellen*. Die „Switch 2“-Fassung ist eine sogenannte Nintendo Switch 2 Edition, wie der Natsume-Store verrät. Enthalten ist also eine Cartridge mit dem Switch-Spiel und ein Upgrade-Pack, das ihr herunterladen müsst.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Harvest Moon: Echoes of Teradea, Natsume, IMAGICA GEEQ