Pokémon trifft ARC Raiders – und diese ungewöhnliche Mischung könnt ihr ausprobieren

Was passiert, wenn man das Sammeln und Kämpfen mit Kreaturen mit dem Risiko eines Extraction-Spiels wie ARC Raiders verbindet? Eine mögliche Antwort darauf liefert Amiko Legends vom Entwicklerteam Aurory.

Das Spiel bezeichnet sich selbst als „Creature Collector Extraction RPG“. Eine kostenlose Demo ist seit dem 7. Oktober auf Steam verfügbar, womit ihr Amiko Legends bereits vor dem kommenden Steam Next Fest ausprobieren könnt.

Einen Veröffentlichungstermin für die Vollversion des Spiels, das die PR selbst als „Pokémon meets ARC Raiders“ vorstellt, gibt es bislang nicht. Auch deutsche Texte werden derzeit nicht unterstützt. Auf Steam wird aktuell lediglich Englisch inklusive englischer Sprachausgabe angegeben.

Rein in die Wildnis – aber kommt besser wieder zurück

Das Grundprinzip dürfte Fans von Kreaturensammlern zunächst vertraut vorkommen. Ihr erkundet eine wilde Welt, trefft dort auf die namensgebenden Amiko, freundet euch mit ihnen an und kämpft anschließend gemeinsam mit ihnen.

Der entscheidende Unterschied steckt im Extraction-Prinzip. Jede Expedition ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Ihr entscheidet selbst, wie weit ihr euch in die Welt vorwagt und wie viele wertvolle Kreaturen und Ressourcen ihr dabei einsammelt. Denn nur das, womit ihr die Expedition erfolgreich beendet, dürft ihr anschließend auch behalten.

Entsprechend müsst ihr immer wieder abwägen: Noch ein Stück weiter oder lieber mit der bisherigen Beute verschwinden?

Auch die Amiko sollen sich voneinander unterscheiden. Neben verschiedenen Persönlichkeiten verfügen sie über eigene Eigenschaften, Elementattribute und Sternebewertungen. Je nach Umgebung und bevorstehender Herausforderung soll es sich deshalb lohnen, die eigene Zusammenstellung immer wieder anzupassen.

Interessant klingt zudem die Spielwelt selbst. Die Handlungen der SpielerInnen sollen Auswirkungen auf sie haben. Populationen der Amiko können sich verändern, Ökosysteme reagieren und auch Entdeckungen sollen sich mit der Zeit wandeln.

Nicht mit Aniimo verwechseln

Bei Name und grundlegender Ausrichtung könnte der eine oder andere vielleicht an Aniimo denken, doch dabei handelt es sich um ein anderes Spiel. Auch dort stehen das Sammeln von Kreaturen und eine offene Welt im Mittelpunkt, während Amiko Legends zusätzlich stark auf seine Extraction-Mechaniken setzt.

Zu Aniimo konnten wir übrigens bereits selbst ausführlich Hand anlegen. Unsere Eindrücke findet ihr in unserem ausführlichen Anspielbericht. Die Steam-Seite von Amiko Legends gibt’s hier.

Der Trailer:

Bildmaterial: Aurory, Amiko Legends