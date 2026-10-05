Alice, Dante und Julia werden zu Anime-Girls: Dieses RPG nimmt sich die Weltliteratur vor

Alice, Dante und Julia als Anime-Girls in einem Dungeon-Crawler? Genau diese ungewöhnliche Kombination steckt hinter LitGirls: Bookbound Dungeons, das Publisher Dangen Entertainment und TurretGirls-Entwickler NANAIRO ENTERPRISE jetzt angekündigt haben.

Das rundenbasierte RPG soll in der ersten Jahreshälfte 2027 für PCs via Steam erscheinen. Konsolenversionen sind ebenfalls geplant, konkrete Plattformen und Termine wurden dafür allerdings noch nicht genannt. Für PCs ist darüber hinaus eine separate 18+-Version vorgesehen, zu der später weitere Details folgen sollen.

Weltliteratur trifft Dungeon-Crawler

LitGirls nimmt bekannte Figuren der klassischen Literatur und interpretiert sie als Anime-Girls neu. Genannt werden bislang unter anderem Alice, Julia, Dante und Raven. Mit ihnen stellt ihr eine Gruppe zusammen und erkundet Welten, die wiederum von bekannten literarischen Werken inspiriert sind.

Die Expeditionen führen durch labyrinthartige Dungeons voller Monster, Fallen, Ressourcen und Bosse. Dabei spielt Risiko eine wichtige Rolle: Zwar hat jede Mission ein konkretes Ziel, doch wertvolle Beute hilft wenig, wenn eure Gruppe anschließend nicht lebend nach Hause kommt.

Zwischen den Expeditionen kehrt ihr ins Astral Scriptorum zurück. Dort verbessert ihr eure Charaktere und Basis, verteilt Ausrüstung und Fähigkeiten und stellt die passende Gruppe für den nächsten Ausflug zusammen.

Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab und verteilen die Girls auf vier Reihen. Jede Figur darf pro Runde eine Aktion ausführen, wodurch Positionierung und Gruppenzusammenstellung entsprechend wichtig werden sollen.

Eine weitere taktische Ebene bildet das sogenannte LOGOS-System. Dabei sammelt ihr mächtige Wörter, die ausgerüstet passive Boni verleihen oder direkt während eines Kampfes eingesetzt werden können.

Persona-Komponist ist mit dabei

Und auch musikalisch hat sich das kleine Projekt prominente Unterstützung gesichert: Am Soundtrack arbeiten Yoshitaka Hirota, bekannt durch Shadow Hearts, und Shoji Meguro, den viele vor allem durch seine Arbeit an der Persona-Reihe kennen.

LitGirls: Bookbound Dungeons ist nach TurretGirls das zweite Spiel innerhalb der von NANAIRO ENTERPRISE als „Girls World“ bezeichneten Welt. Statt Railguns und Alien-Horden stehen diesmal also Literatur, Dungeon-Erkundung und rundenbasierte Kämpfe auf dem Programm.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Dangen Entertainment, NANAIRO ENTERPRISE, LitGirls: Bookbound Dungeons