Spiritfarer-Macher brauchen länger: Neues Spiel erscheint erst 2027 – aber eine Demo gibt’s jetzt

Mit Spiritfarer lieferte Thunder Lotus Games 2020 ein Spiel ab, das vor allem durch seine emotionale Geschichte in Erinnerung geblieben ist. Auch beim nächsten Projekt des Studios sollen zwischenmenschliche Beziehungen wieder eine zentrale Rolle spielen – nur wird diesmal deutlich häufiger zum Schwert gegriffen.

Auf At Fate’s End müssen wir allerdings etwas länger warten. Thunder Lotus Games hat das Action-Adventure aus dem bisherigen Veröffentlichungsfenster 2026 auf 2027 verschoben. Einen konkreten Termin gibt es bisher nicht.

Dafür könnt ihr jetzt schon selbst zum Schwert greifen: Auf Steam steht ab sofort eine kostenlose Demo bereit.

Euer Skilltree ist eure Familie

In At Fate’s End übernehmt ihr die Rolle von Shan, der jungen Erbin des Hemlock-Clans. Bewaffnet mit dem legendären Gottesschwert Aesus erkundet sie eine handgefertigte Fantasy-Welt, kämpft gegen Kreaturen und muss sich schließlich auch ihren entfremdeten Geschwistern stellen.

Dabei soll es allerdings nicht nur auf eure Fähigkeiten mit dem Schwert ankommen. Dialoge, psychologisches Geschick und das Wissen über die Geheimnisse eurer Familie können ebenfalls darüber entscheiden, wie eine Konfrontation ausgeht.

Thunder Lotus bringt das Konzept passend auf den Punkt: Euer Skilltree ist gleichzeitig euer Familienstammbaum.

Ihr könnt eure Geschwister besiegen oder euch mit ihnen versöhnen. Diese Entscheidungen beeinflussen wiederum Shans Schicksal und das Vermächtnis ihrer Familie. Insgesamt lassen sich sieben mächtige Schwerter sammeln, die neue Fähigkeiten eröffnen.

At Fate’s End erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs. Auf dem PC wird das Spiel via Steam, Epic Games Store und Microsoft Store angeboten.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Thunder Lotus Games, At Fate’s End