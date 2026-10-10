Pokémon Pokopia trifft Isekai: Dieses verrückte Aufbauspiel könnt ihr jetzt ausprobieren

Bereits im April hatten wir euch Warota: I Live Next to The Demon King’s Castle LOL vorgestellt. Schon damals fiel uns die Ähnlichkeit zu Pokémon Pokopia und Fantasy Life auf. Jetzt gibt es endlich die Gelegenheit, selbst herauszufinden, was das ungewöhnliche Aufbau-RPG zu bieten hat.

Publisher One or Eight und Entwickler Team EARTHWARS haben eine kostenlose Demo auf Steam veröffentlicht. Nachdem zwischen Juni und September bereits mehrere geschlossene Betatests stattgefunden hatten, dürfen nun erstmals alle Interessierten ohne vorherige Anmeldung einen Blick auf das Spiel werfen.

Eine Dämonenkönigin mit Idol-Ambitionen

Die Geschichte klingt dabei mindestens so verrückt wie der ungewöhnlich lange Titel. Ihr werdet in der Fantasywelt Luna wiedergeboren und landet ausgerechnet in einem heruntergekommenen Dorf direkt neben dem Schloss der Dämonenkönigin.

Sie ist allerdings nicht nur eine arrogante Herrscherin, sondern gleichzeitig auch ein Pop-Idol. Ihre Konzerte versetzen die Monster der Umgebung regelmäßig in Ekstase, was für die BewohnerInnen des benachbarten Dorfes alles andere als angenehm ist. Hier könnt ihr euch das Ganze auch in Aktion anschauen.

Als sogenannter Bounder, der von einer Göttin mit besonderen Schöpfungskräften ausgestattet wurde, liegt es an euch, das Dorf wiederaufzubauen. Dafür sammelt ihr Ressourcen, stellt Gegenstände her, errichtet Gebäude, bewirtschaftet Felder und gewinnt neue DorfbewohnerInnen.

Spielerisch erinnert das Ganze an Dragon Quest Builders und eben auch an Pokémon Pokopia. Allerdings müsst ihr euch zusätzlich gegen Monsterwellen verteidigen, die von den Auftritten der Dämonenkönigin angelockt werden.

Die Demo bietet bis zu drei Stunden Spielzeit

Die jetzt veröffentlichte Demo lässt euch die wichtigsten Spielmechaniken ausprobieren. Neben dem Dorfaufbau und Crafting erwarten euch auch Kämpfe bis einschließlich des ersten Bosses. Insgesamt soll die Probierversion etwa zwei bis drei Stunden beschäftigen.

Im Vergleich zu den bisherigen Testversionen wurden außerdem verschiedene Verbesserungen vorgenommen. Neu ist unter anderem ein eigener Gesangstitel für die Konzerte der Dämonenkönigin Platina Goldcaster. Verantwortlich dafür ist Maron vom Musikzirkel IOSYS, der besonders für seine musikalischen Arrangements rund um die Touhou-Reihe bekannt ist.

Warota: I Live Next to The Demon King’s Castle LOL startet am 13. November 2026 im Early Access auf Steam. Die kostenlose Demo ist bereits verfügbar, allerdings ausschließlich mit englischen, japanischen und chinesischen Texten.

Nach der für 2027 geplanten Vollveröffentlichung sollen außerdem Versionen für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 folgen. Bis dahin möchten die Entwickler weiter am Spiel feilen und freuen sich ausdrücklich über Feedback aus der Community.

Der Early-Access-Trailer:

via Automaton Media, Bildmaterial: Warota: I Live Next to The Demon King’s Castle LOL, One or EIGHT, Team Earth