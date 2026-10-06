200.000 wollten ihn schon vorab: Dieser kuriose Ramen-Simulator startet im Early Access

Japanese Ramen Simulator ist ab dem 9. Oktober im Early Access für PCs via Steam erhältlich. Entwickler Wild Dog lässt euch darin allein oder mit bis zu sechs SpielerInnen einen eigenen Ramenladen eröffnen – und dabei geht es deutlich detaillierter zu, als man zunächst vermuten könnte.

Schon vor dem Early-Access-Start sammelte der Titel laut Entwickler mehr als 200.000 Steam-Wunschlisten. Wir hatten auf den Titel schon vor einiger Zeit ein Auge geworfen.

Wie man eine perfekte Brühe macht

Ihr bereitet Brühe und Nudeln zu, arrangiert Toppings und müsst dabei unter anderem auf Garzeit, Temperatur, Aroma und Umami achten. Eigene Kreationen sind ebenso möglich wie Gyoza, Reisschalen und Bier. Selbst beim Einschenken soll das Verhältnis zwischen Bier und Schaum eine Rolle spielen.

Daneben könnt ihr euren kompletten Laden gestalten, eigene Designs auf Poster, Vorhänge, Schüsseln und Kleidung bringen oder gemeinsam passende Uniformen erstellen. Gespielt wird wahlweise aus der Ego- oder Third-Person-Perspektive.

Und dann wird es kurios: Kritiker können euren Laden besuchen, Diebe die Kasse ins Visier nehmen und sogar Brände ausbrechen. Gegen einige Probleme helfen Feuerlöscher – gegen andere offenbar Shuriken.

Im Multiplayer lassen sich Kochen, Servieren, Gästebetreuung und Aufräumen untereinander aufteilen. Räumlicher Voice-Chat berücksichtigt dabei sogar Entfernung und Wände. Wer lieber allein spielt, kann stattdessen NPC-Aushilfen einstellen.

Die Entwickler wollen Japanese Ramen Simulator während des Early Access bei Steam gemeinsam mit der Community weiterentwickeln und zusätzliche Inhalte sowie Verbesserungen ergänzen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Japanese Ramen Simulator, Wild Dog