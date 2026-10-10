Dieses Indie-Roguelite schnappt sich die Helden von Clair Obscur: Expedition 33

2022 startete das über Kickstarter finanzierte Astral Ascent im Early Access auf Steam, ein Jahr später folgte die Veröffentlichung auf Konsolen. Seitdem wurde das Action-Roguelite regelmäßig erweitert. Jetzt steht allerdings ein besonders großes Update an, das zwei französische Entwicklerstudios zusammenbringt.

Denn Astral Ascent trifft auf Clair Obscur: Expedition 33. Das kostenlose Crossover-Update mit dem Titel „For Those Who Come After“ ist ab sofort verfügbar und bringt zahlreiche bekannte Gesichter aus dem gefeierten Rollenspiel in das 2D-Abenteuer. Die Zusammenarbeit kommt dabei nicht von ungefähr.

Wie Louis Denizet, CEO und Game Director von Hibernian Workshop, erklärt, sei das Team schon seit den frühen Entwicklungsphasen von Clair Obscur begeistert gewesen. Noch vor einem Jahr hätte man sich kaum vorstellen können, dessen Spielwelt eines Tages in Astral Ascent integrieren zu dürfen.

Neue Bosse, bekannte Orte und sechs Begleiter

Das Update hat einiges im Gepäck. Gleich drei neue Bosse aus Clair Obscur: Expedition 33 stellen sich euch entgegen.

Darüber hinaus erwarten euch drei neue Schauplätze: Lumière, das Gestral-Dorf und das Lagerfeuer. Vor dem letzten Boss eines Durchgangs erscheint zufällig einer dieser Orte. Dort könnt ihr euch zwischen den neuen Crossover-Inhalten und der bekannten Andromeda-Bar entscheiden.

Besonders spannend sind allerdings die sechs Mitglieder der Expedition, die ihr als spezielle Beschwörungen an eure Seite holen könnt.

Gustave heilt euch, verstärkt eure Angriffe und unterstützt euch mit einem mächtigen Finisher. Maelle verändert abhängig von euren Lebenspunkten ihre Haltung und kann dadurch besonders starke Attacken vorbereiten.

Sciel nutzt ein Kartensystem mit Mond-, Sonnen- und Zwielicht-Effekten, während Lune Elementarmagie einsetzt, die sich an eure Ausrüstung anpasst. Verso steigert durch erfolgreiche Treffer seinen Rang und damit seine Angriffskraft, verliert diesen Fortschritt allerdings, sobald er Schaden erleidet. Monoco wiederum zieht zufällige Karten, mit denen unterschiedliche Monster beschworen werden.

Pro Durchgang dürft ihr euch allerdings nur einen dieser Begleiter aussuchen. Und wer Esquie begegnet, sollte natürlich nicht vergessen, ihn zu umarmen.

Die neuen Inhalte sind für alle SpielerInnen kostenlos, müssen allerdings zunächst durch einen Sieg auf Schicksalsstufe 0 (eng. Destiny Level) freigeschaltet werden.

Und das nächste große Update steht bereits fest

Neben dem Crossover gibt es auch eine neue Menüfunktion, die herunterladbare und zusätzliche Inhalte übersichtlich auflistet. Dort seht ihr, was ihr bereits freigeschaltet habt und welche Herausforderungen noch auf euch warten.

Außerdem arbeitet Hibernian Workshop bereits am nächsten größeren Feature: einem Boss-Rush-Modus. Dieser soll euch ermöglichen, eigene Durchgänge mit freischaltbaren Archetypen, Zaubern und Beschwörungen zusammenzustellen und anschließend in der Arena oder gegen die Tierkreis-Bosse anzutreten.

Astral Ascent ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs über Steam, Epic Games Store und GOG erhältlich. Das kostenlose Clair Obscur: Expedition 33-Update „For Those Who Come After“ steht bereits zum Download bereit.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Astral Ascent, Hibernian Workshop, Maple Whispering