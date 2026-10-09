Animal Crossing meets Harvest Moon im Weltraum: Cozy-Game führt euch auf fremden Planeten

Angeln, Freundschaften schließen und das eigene Zuhause einrichten – nur eben nicht auf der Erde. Mit Orion Blue arbeitet das vierköpfige koreanische Indie-Studio EXLIX an einem gemütlichen Angel- und Life-Sim-Abenteuer, das am 30. November 2026 für PCs via Steam erscheinen soll.

Die Entwickler beschreiben ihr Spiel als in der Linie von Harvest Moon und Animal Crossing. Orion Blue setzt auf 2D-Pixelart, unterschiedliche Jahreszeiten und zahlreiche InselbewohnerInnen mit eigenen Geschichten. Der Schauplatz ist allerdings etwas ungewöhnlicher: Ihr befindet euch auf einem fremden Ozeanplaneten.

Wer nicht bis November warten möchte, kann bereits jetzt selbst hineinspielen. Auf Steam läuft ein kostenloser Playtest. Enthalten sind sieben Ingame-Tage, die ungefähr drei bis vier Stunden Spielzeit bieten.

Eure Fische werden zu Möbeln

Das Angeln bildet den Kern des Spiels. Eure Fänge können verkauft, aber auch in Materialien zerlegt werden, aus denen ihr anschließend unter anderem Möbel herstellt. Damit richtet ihr euer eigenes Schiff und euren Wohnraum ein, wobei auch Tapeten und weitere Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Wer es besonders gemütlich angehen möchte, kann zudem einen Idle-Modus nutzen. Dadurch schreitet das Angeln auch dann voran, wenn ihr gerade nicht aktiv auf den Bildschirm schaut.

Natürlich gibt es auf Orion Blue noch mehr zu entdecken. Unterschiedliche Regionen bieten eigene Fischarten und geheimnisvolle Lebensformen. Insgesamt trefft ihr auf 14 BewohnerInnen, die jeweils einen eigenen Alltag, persönliche Ereignisse und individuelle Geschichten besitzen.

Mit zehn von ihnen kann sich sogar eine Romanze entwickeln. Gespräche und passende Geschenke helfen dabei, die jeweiligen Beziehungen zu vertiefen.

Orion Blue entsteht ohne Publisher und wird von EXLIX selbst veröffentlicht. Das Team besteht aus lediglich vier Personen, die sich um Programmierung, Grafik, Musik und Design kümmern. Deutsche Bildschirmtexte und Untertitel gehören zu den insgesamt 14 unterstützten Sprachen. Außerdem wurde gesagt, keine generative KI in den Assets des Spiels genutzt zu haben.

Vom 19. bis 26. Oktober ist Orion Blue außerdem beim Steam Next Fest vertreten, bevor am 30. November die vollständige Veröffentlichung folgt.

Der Trailer:

Bildmaterial: EXLIX, Orion Blue