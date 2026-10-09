Neues Gameplay zu Shinovi Nexus gibt neue Einblicke zum „Senran Kagura“-Comeback

Die „Senran Kagura“-Serie ist nur noch ein Schatten aus den erfolgreichsten Zeiten, was vermutlich auch daran liegt, dass Schöpfer Kenichiro Takaki nicht mehr in Amt und Würden ist. Doch die Serie hat eine Zukunft – und die beginnt noch in diesem Jahr.

Marvelous und Honey Parade Games haben kürzlich erst Shinovi Nexus – Senran Kagura angekündigt, das in Japan für Mobilgeräte und PCs (über DMM Games) erscheinen soll. Es dürfte sich dabei um Project N handeln, das Marvelous schon 2025 vorgestellt hatte. Jetzt gibt es neues Gameplay!

Zu sehen gibt es nach einem kurzen Prolog die Serien-Neulinge Benihime, Kira und Inori sowie weitere Schülerinnen aus den drei Schulen im Spiel. Im November soll es einen weiteren Livestream geben, der noch mehr Einblicke liefert. Shinovi Nexus bietet ein rundenbasiertes RPG-Kampfsystem und gilt als Fortsetzung zu Shinovi Master. Die Handlung spielt dabei etwa drei Jahre später.

Es ist bislang unklar, ob das neue Senran Kagura auch im Westen erscheint. Klar ist aber, dass es mit der Serie jetzt zunächst weitergeht. Im Rahmen der Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen hat Entwickler Honey ∞ Parade Games erklärt, dass man gerne wieder ins Konsolengeschäft einsteigen wolle. „Senran Kagura“-Fans hoffen auf mehr.

Der neue Trailer:

via Automaton Media, Bildmaterial: Shinovi Nexus – Senran Kagura, Marvelous, Honey ∞ Parade Games