Bund fördert deutsche Games mit bisher 250 Millionen Euro, aber weiß kaum etwas über die Ergebnisse

Die deutsche Games-Branche soll international konkurrenzfähiger werden, neue Studios hervorbringen und Arbeitsplätze schaffen. Dafür unterstützt der Bund seit 2019 die Entwicklung von Videospielen mit erheblichen Summen. Mehr als 250 Millionen Euro sind laut GamesWirtschaft mittlerweile in Games made in Germany geflossen.

Doch wie erfolgreich sind die damit finanzierten Spiele eigentlich? Eine „Kleine Anfrage“ der AfD-Bundestagsfraktion an die Bundesregierung bringt bei genau dieser Frage eine durchaus überraschende Antwort hervor.

Die Fraktion hatte insgesamt 19 Fragen zu Veröffentlichung, Vertrieb und Absatz der geförderten Spiele gestellt. Die Bundesregierung beantwortete die Anfrage mit der Bundestagsdrucksache 21/8101, auf sehr übersichtlichen 82 Seiten.

Über 700 Projekte – aber welche Spiele sind tatsächlich erschienen?

Seit Beginn der Förderung wurden mehr als 700 Projekte unterstützt. Ob die daraus entstandenen Spiele tatsächlich veröffentlicht wurden, wird allerdings nicht flächendeckend erfasst. Stattdessen werde dies im Einzelfall im Zuge der Verwendungsnachweisprüfung untersucht.

Auch darüber, wo die geförderten Titel aktuell angeboten werden, liegen der Bundesregierung nach eigener Aussage keine entsprechenden Erkenntnisse vor. Gleiches gilt für Verkaufszahlen und Umsatzerlöse.

Damit lässt sich anhand der vorhandenen Daten nur eingeschränkt nachvollziehen, welchen wirtschaftlichen Erfolg die einzelnen geförderten Projekte tatsächlich hatten und wie sich die Förderung auf die Unternehmen ausgewirkt hat. Die Bundesregierung verweist allerdings auf Erfolgskontrollen, bei denen unter anderem zufällig ausgewählte Zuwendungsempfänger befragt und die Ergebnisse anonymisiert ausgewertet werden. Weitere genaue Erkenntnisse sollen in Zukunft durch Studien gewonnen werden.

Bemerkenswert ist das vor allem angesichts der Dimension des Programms. Auch für 2027 sind erneut Fördermittel in dreistelliger Millionenhöhe vorgesehen.

Nicht nur die Spiele selbst kosten Geld

Interessant wird es auch abseits der eigentlichen Spieleförderung. Laut GamesWirtschaft flossen seit 2019 fast 17 Millionen Euro an den Projektträger DLR, der unter anderem Antragsteller berät sowie Förderanträge prüft und bewilligt. Allein im vergangenen Jahr waren es demnach mehr als 2,3 Millionen Euro.

Hinzu kommen weitere Ausgaben rund um den Games-Standort Deutschland. Der Auftritt des Forschungsministeriums auf der Gamescom 2025 kostete dem Bericht zufolge etwa rund 240.000 Euro.

Und auch der Deutsche Computerspielpreis kostet nicht nur das eigentliche Preisgeld. GamesWirtschaft führt für 2025 ausgezahlte Preisgelder von 578.952 Euro an. Parallel seien 500.000 Euro an den Game-Verband für die Durchführung der Preisverleihung sowie weitere 241.892,44 Euro an das bei der Stiftung Digitale Spielekultur angesiedelte Award-Büro geflossen.

Die Bundesregierung begründet ihr grundsätzliches Interesse an der Games-Förderung unter anderem mit der wirtschaftlichen und technologischen Bedeutung der Branche. Games seien ein wachsender Teilmarkt der Kultur- und Kreativwirtschaft, dessen Technologien auch außerhalb der Unterhaltungsbranche Anwendung finden könnten.

Die Antwort auf die Kleine Anfrage zeigt allerdings gleichzeitig eine auffällige Lücke: Bei vielen grundlegenden Kennzahlen darüber, was aus den geförderten Spielen nach der Förderung tatsächlich geworden ist, fehlt bislang der vollständige Überblick.

via GamesWirtschaft, Bildmaterial: Enshrouded, entwickelt von Keen Games in Frankfurt und gefördert mit etwa zwei Millionen Euro von der Bundesregierung