Bund fördert deutsche Games mit bisher 250 Millionen Euro, aber weiß kaum etwas über die Ergebnisse

Die deutsche Games-Branche soll international konkurrenzfähiger werden, neue Studios hervorbringen und Arbeitsplätze schaffen. Dafür unterstützt der Bund seit 2019 die Entwicklung von Videospielen mit erheblichen Summen. Mehr als 250 Millionen Euro sind laut GamesWirtschaft mittlerweile in Games made in Germany geflossen.
Doch wie erfolgreich sind die damit finanzierten Spiele eigentlich? Eine „Kleine Anfrage“ der AfD-Bundestagsfraktion an die Bundesregierung bringt bei genau dieser Frage eine durchaus überraschende Antwort hervor.
Die Fraktion hatte insgesamt 19 Fragen zu Veröffentlichung, Vertrieb und Absatz der geförderten Spiele gestellt. Die Bundesregierung beantwortete die Anfrage mit der Bundestagsdrucksache 21/8101, auf sehr übersichtlichen 82 Seiten.
Über 700 Projekte – aber welche Spiele sind tatsächlich erschienen?
Seit Beginn der Förderung wurden mehr als 700 Projekte unterstützt. Ob die daraus entstandenen Spiele tatsächlich veröffentlicht wurden, wird allerdings nicht flächendeckend erfasst. Stattdessen werde dies im Einzelfall im Zuge der Verwendungsnachweisprüfung untersucht.
Auch darüber, wo die geförderten Titel aktuell angeboten werden, liegen der Bundesregierung nach eigener Aussage keine entsprechenden Erkenntnisse vor. Gleiches gilt für Verkaufszahlen und Umsatzerlöse.
Damit lässt sich anhand der vorhandenen Daten nur eingeschränkt nachvollziehen, welchen wirtschaftlichen Erfolg die einzelnen geförderten Projekte tatsächlich hatten und wie sich die Förderung auf die Unternehmen ausgewirkt hat. Die Bundesregierung verweist allerdings auf Erfolgskontrollen, bei denen unter anderem zufällig ausgewählte Zuwendungsempfänger befragt und die Ergebnisse anonymisiert ausgewertet werden. Weitere genaue Erkenntnisse sollen in Zukunft durch Studien gewonnen werden.
Bemerkenswert ist das vor allem angesichts der Dimension des Programms. Auch für 2027 sind erneut Fördermittel in dreistelliger Millionenhöhe vorgesehen.
Nicht nur die Spiele selbst kosten Geld
Interessant wird es auch abseits der eigentlichen Spieleförderung. Laut GamesWirtschaft flossen seit 2019 fast 17 Millionen Euro an den Projektträger DLR, der unter anderem Antragsteller berät sowie Förderanträge prüft und bewilligt. Allein im vergangenen Jahr waren es demnach mehr als 2,3 Millionen Euro.
Hinzu kommen weitere Ausgaben rund um den Games-Standort Deutschland. Der Auftritt des Forschungsministeriums auf der Gamescom 2025 kostete dem Bericht zufolge etwa rund 240.000 Euro.
Und auch der Deutsche Computerspielpreis kostet nicht nur das eigentliche Preisgeld. GamesWirtschaft führt für 2025 ausgezahlte Preisgelder von 578.952 Euro an. Parallel seien 500.000 Euro an den Game-Verband für die Durchführung der Preisverleihung sowie weitere 241.892,44 Euro an das bei der Stiftung Digitale Spielekultur angesiedelte Award-Büro geflossen.
Die Bundesregierung begründet ihr grundsätzliches Interesse an der Games-Förderung unter anderem mit der wirtschaftlichen und technologischen Bedeutung der Branche. Games seien ein wachsender Teilmarkt der Kultur- und Kreativwirtschaft, dessen Technologien auch außerhalb der Unterhaltungsbranche Anwendung finden könnten.
Die Antwort auf die Kleine Anfrage zeigt allerdings gleichzeitig eine auffällige Lücke: Bei vielen grundlegenden Kennzahlen darüber, was aus den geförderten Spielen nach der Förderung tatsächlich geworden ist, fehlt bislang der vollständige Überblick.
via GamesWirtschaft, Bildmaterial: Enshrouded, entwickelt von Keen Games in Frankfurt und gefördert mit etwa zwei Millionen Euro von der Bundesregierung
8 Kommentare
Generell ist es so, dass eigentlich nur Formulare und Checklisten ausgefüllt werden müssen und dann nach potenziellem Erfolg geguckt wird. Die Qualität der Spiele ist zweitrangig. Es muss nur für denjenigen im Ministrium sinnvoll klingen, der das OK gibt.
Es gab ja auch den Fall, dass ein Snake-Klon mit 170k€ gefördert wurde. Oder das Oktoberfest-Spiel mit eine Million Euro...
https://stadt-bremerhaven.de/foerdermittel-…oberfest-spiel/
Auf der anderen Seite stehen folgende Spiele:
https://www.gameswirtschaft.de/politik/games-…-budget-150926/
Egal wie man fördert, aus allem kann man eine Headline machen und die Daten verzerren. Ubisoft hat beispielsweise viele Jahre zweistellige Millionensummen vom französischen Staat zugeschossen bekommen. CD Project Red hat auch zweistellige Millionensummen für Cyberpunkt 2077 bekommen In Deutschland sind große Studios zusammengebrochen, weil das kaum passiert ist. Jetzt fördert man eben mehr Indies als Folge...
Ich finde das Thema recht spannend, auch unabhängig von der Frage, die gerade gestellt wird.
Wenn so viele Gelder in die Gamesförderung fließen, wie wird dann festgemacht, ob es „funktioniert“? Was wäre denn eine sinnvolle Erfolgsmessung bei staatlicher Förderung?
Bei einem Unternehmen würde man auf Umsatz, Verkäufe oder insgesamt wirtschaftlichen Erfolg schauen. Ist das überhaupt auf die Gamesbranche übertragbar? Ich finde, es gibt zusätzlich noch kulturpolitische und industriepolitische Ziele, weswegen ich mäßige Verkaufszahlen nicht unbedingt mit einem Fehlschlag gleichsetzen würde.
Wurden Arbeitsplätze geschaffen, Know-how aufgebaut, Studios langfristig gefestigt oder Projekte umgesetzt, die nur mit Förderung eine Chance hatten?
Denn daraus ergibt sich für mich eine viel wichtigere Frage:
Welches dieser Ziele sollte eine staatliche Förderung überhaupt verfolgen und wie kann man sinnvoll den Erfolg messen?
An der Stelle könnte man sich dann überhaupt fragen, ob das ganze Förderprogramm so sinnvoll aufgebaut ist und wie man das sinnvoll beurteilen kann.
Den "Erfolg" von Kulturförderung mit Vertrieb, Absatz, Erlös und der "Marktreife" eines kommerziellen Produkts gleichzusetzen – wie es die AfD in ihrer Anfrage natürlich wortwörtlich tut – ist abartig. Die Formulierung der Fragestellung allein gibt uns bereits einen deutlichen Ausblick darauf, wie es mit Kunst und Kultur in einer AfD-Regierung aussehen würde.
Gefördert werden auch Pilotprojekte, die nicht veröffentlicht werden, und es werden auch Spiele gefördert, die kostenfrei erscheinen sollen. Und selbst bei kommerziellen Spielen bemisst sich der Sinn der Zuwendung nur in beschränktem Maße darin, ob es den Massengeschmack getroffen hat. Dass diese AfD-Vollhonks in ihre kleine Anfrage nicht "wO kAnN iCh Es dEnn kauFeN LOL" reingeschrieben haben, wundert mich enorm.
Schaut man sich die Fördersummen über die Jahre bis zurück nach 2019 an, wird schnell klar, dass sich die Regierung Merz mit der Förderung schwerer tut als Merkel oder Ampel. Wir sind hier in einem Abwärtstrend, der sich hoffentlich nicht fortsetzt.
Ich bin absolut dafür, dass man irgendwo auch hinkuckt, wo das Geld hingeht. Aber Leute, jetzt mal im Ernst: Das ist kein Early Access und auch kein Kickstarter. Die Förderung wird beantragt, wenn der Entwickler wenig mehr vorlegen kann als seine/ihre Vision. Und ich möchte weiterhin, dass die unbekannten Entwickler die Förderung bekommen, die ohne völlig aufgeschmissen wären. Das setzt voraus, dass die Bundesregierung hier weiter das nicht zu kleine Risiko eingeht, dass das Ergebnis enttäuschend ist.
PRIM habe ich gespielt und bis zu einem gewissen Punkt fand ich es sehr gut.
Habe ich mir mal angesehen. Das ist Free-to-Play und Einnahmen werden allerhöchstens über Mikrotransaktionen wie Trachten-Outfits generiert. Das Spiel ist als reiner Werbeträger für das Oktoberfest konzipiert (so leid es mir tut, das ist deutsche Kultur) und wurde entsprechend vom Freistaat Bayern mit weiteren 200.000 € bezuschusst.
Wie man es auch dreht und wendet: Die Frage der AfD ist einfach falsch gestellt.
In der Tat. Man kann sich denken, worauf sie mit der Anfrage abgezielt haben und würden die Antwort nutzen, um "gezielter" zu fördern, sollten sie einmal selbst in der Position sein die Gelder zu verteilen. Nein danke.
Dito, an dieser Stelle auch ein Danke an den Autor für die News! Ein seltenes Thema, aber nicht weniger interessant.
Ich glaube zu deiner Frage könnte man ganze Absätze antworten. Ich würde die Förderung als Mittel zur Erhaltung eines möglichst breiten Angebots von Kunst und Kultur sehen. So wie Theater, Musiker, Filmschaffende & Co. mit Geldern gestützt werden, um ihre Projekte zu realisieren, so geschieht das auch bei Games. Und vermutlich läuft es wie meistens in der Politik: Man hat einen Fördertopf, legt gewisse prozentuale Förderquoten fest und wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Inhalte - sofern nicht gesetzeswidrig - dürften da keine Rolle spielen. Und das ist auch besser so, denn wenn nur Vorlieben bestimmter Leute gefüttert würden, gäbe es immer mehr vom selben: Ein großes Ungleichgewicht und nie etwas Neues oder Außergewöhnliches. Da ist sicher auch manches dabei was eher Cringe ist, manches wird am Ende nicht fertig gestellt und eventuell gibt es sogar schwarze Schafe, die das Geld veruntreuen. Abseits von Letzterem, was wirklich verhindert werden muss, gehört das zu einer unvoreingenommenen Förderung schlicht dazu.
Und ich bin ehrlich: Abseits von 4 oder 5 Titeln hab ich in dem in den News verlinkten Dokument auch keines der Spiele gekannt. Aber selbst bei bei geringem Bekanntheitsgrad oder niedrigen Verkaufszahlen haben sie womöglich ein Publikum erreicht, das sie wertschätzt. Es muss nicht immer der nächste Millionen-Seller mit der Förderung aus der Taufe gehoben werden. Spiele wie z.B. Spiritfarer begeistern abseits des Mainstreams auf ihre eigene Weise und mit Themen, die ansonsten wenig Aufmerksamkeit erhalten. Wenn das der Anspruch in der Politik ist, können die Förderungen viel Gutes hervorbringen. Und leider auch ein Oktoberfest-Spiel, aber das muss die Demokratie aushalten.