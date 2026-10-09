Das neue Arknights erscheint endlich bei Steam – und zwar schon nächste Woche

Wie auch schon der Tower-Defense-Vorgänger Arknights erscheint auch der Gacha-ARPG-Nachfolger Arknights: Enfield bei Steam – und zwar am 15. Oktober. Passend dazu gibt es das neue Update Sanctuary of Ink. Es ist möglich, das Konto mit anderen Plattformen zu verknüpfen und so den Spielstand in der Steam-Version zu übernehmen.

Viele Fans haben sich das Arknights: Enfield auf Steam gewünscht – um die mehr als 300.000 Steam-Wunschlisten-Einträge zu feiern, gibt es für alle Plattformen Belohnungen aus dem „Steam Launch Milestone Event“ des Spiels einlösen.

Die Sanctuary of Ink führt Si’s Painting ein, den achten erkundbaren Bereich in der Region Wuling. Wie üblich gibt es dazu neue Charaktere, Waffen, Ausrüstungsteile, Story-Missionen und Events. Zwischen den Abenteuern könnt ihr ein Landgasthaus im Modus „Yuanyuan’s Blazing Stoves“ führen. Dort wird es fast schon cozy: Ihr baut Feldfrüchte an, züchtet Tiere und verwandelt die Erzeugnisse in Gerichte für Gäste. Die Einnahmen fließen in den Ausbau von Farm und Gasthaus.

Das ostasiatische Setting von Sanctuary of Ink prägt auch den Soundtrack, der mit Color Bass, Afrobeat und UK Garage-Klängen erweitert wird. Beteiligt sind unter anderem „Black Myth: Wukong“-Komponist Zhai Jinyan, „Death Stranding“-Komponist Ludvig Forssell, und die chinesische Avantgarde-Elektroband 8:48.

Arknights: Endfield ist für Windows, PlayStation 5, iOS und Android verfügbar. Die Steam-Version erscheint am 15. Oktober.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Arknights: Endfield, Gryphline, Hypergryph, Mountain Contour