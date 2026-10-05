Zeit, sich zu beweisen: Stellar Blade zeigt den Boss Challenge Mode auf der Switch 2

Wer von den Bosskämpfen in Stellar Blade noch nicht genug bekommen hat, kann seine Fähigkeiten auf Nintendo Switch 2 noch einmal ordentlich auf die Probe stellen. Shift Up hat einen neuen Trailer zur Stellar Blade Complete Edition veröffentlicht, der diesmal ganz im Zeichen des Boss Challenge Mode steht.

Das Video bietet natürlich Gameplay, das mit der Switch 2 aufgezeichnet wurde. Im Boss Challenge Mode könnt ihr euch erneut den Bossgegnern des Actionspiels stellen und zeigen, wie gut ihr Eve und ihr Kampfsystem mittlerweile beherrscht.

Stellar Blade zeigt weiter seine „Switch 2“-Version

Der neue Clip reiht sich in mehrere Trailer zur kommenden Umsetzung ein. Zuletzt zeigte Shift Up unter anderem die Umgebungen der „Switch 2“-Version sowie die Bayonetta-Kollaboration.

Wer selbst ausprobieren möchte, wie sich Stellar Blade auf Nintendos aktueller Konsole schlägt, kann zudem bereits eine Demo herunterladen. Für die Vollversion wurde zuletzt außerdem bestätigt, dass sich die Frame Generation auf Wunsch deaktivieren lässt.

Die technischen Eigenheiten der „Switch 2” konnten wir übrigens in einem umfangreichen Interview auf der diesjährigen Gamescom in Erfahrung bringen. Schaut doch mal rein.

Die „Switch 2“-Version von Stellar Blade* erscheint am 5. November 2026. Stellar Blade ist bereits für PlayStation 5 und PCs erhältlich. Für KäuferInnen der physischen „Switch 2“-Version gibt es zudem eine erfreuliche Nachricht: Das vollständige Spiel samt bisheriger DLCs befindet sich auf einem 32-GB-Modul.

Den neuen Trailer zum Boss Challenge Mode könnt ihr euch nachfolgend ansehen. Der Modus steht selbstverständlich auch auf dem PC und der PlayStation 5 zur Verfügung.

Der neue Trailer:

via RPG Site, Bildmaterial: Stellar Blade, Shift Up