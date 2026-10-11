Schickes Sammler-Set zu Final Fantasy X erscheint im Februar auch im Westen

Final Fantasy X wurde in diesem Jahr 25. Jahre alt. Square Enix feierte das unter anderem mit einer Neuauflage von Final Fantasy X | X-2 HD Remaster für Nintendo Switch 2 und neuem Merchandise. Dazu zählt auch eine Spezialkollektion aus Karten zum offiziellen Sammelkartenspiel zu Final Fantasy.

Das Set, das die einzelnen Karten aus dem Sammelkartenspiel in einem schönen Pappschuber ausstellt, erscheint in Japan am 17. Dezember und wird 11.000 Yen, also umgerechnet ca. 60 Euro kosten. Ob das schöne Set auch im Westen veröffentlicht wird, war bisher unklar, ist jetzt aber gesichert.

Inzwischen wird die Spezialkollektion nämlich auch im deutschen Square Enix Store gelistet und ist dort vorbestellbar. Bei der Umrechnung zur Euro-Währung ist allerdings jemand auf der Tastatur ausgerutscht. Hierzulande wird das Set für 109,99 Euro verkauft. Die Veröffentlichung ist für Februar 2027 geplant.

Wir entdecken in dem schicken Set ältere Karten aus der Erweiterung Blissful Eternity, die viele Karten mit Motiven aus Final Fantasy X bot. Die Karten werden übrigens von Al-Bhed-Sprache geziert. Für Kenner des Trading Card Games: Der Square Enix Store benennt die konkreten Karten mit Nummern.

Mit der neuen Sammlung habt ihr die Möglichkeit, die Karten gebündelt und schön angerichtet zu kaufen. Übrigens feierte Square Enix den 25. Geburtstag von Final Fantasy X auch mit einem speziellen Video. Und einem Revival, das nicht jedem Fan in den Kram passt.

Bildmaterial: Square Enix