Das war … Kalenderwoche 21/2026

Die nächste State of Play, Capcom und KI und Dragon Quest schlugen in dieser Woche die höchsten Wellen. Zusätzlich gab es auch viel Konkretes in Form vieler Neuankündigungen. Nach den weiteren Videos der Woche haben wir zum Schluss noch zwei Reviews, ein Preview sowie ein Interview für euch im Angebot. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bald startet der Zeitraum, der einst die E3 war. Auch Sony mischt wie immer mit und strahlt am 2. Juni eine State of Play aus. Man nimmt sich eine Stunde Zeit, um unter anderem Marvel’s Wolverine zu zeigen.

Bei Capcom gab es ein neues Statement zum Thema KI. Mit den neuen Möglichkeiten soll keine Kunst erschaffen werden, man will damit aber Kreative unterstützen.

Die Frage nach dem passenden Kampfsystem kam bezüglich Dragon Quest auf. Auch hier sollen rundenbasierte Kämpfe kein Muss sein. Gerade bei dieser traditionellen Reihe sorgte diese Aussage für Aufsehen.

Eine ganze Reihe an Neuankündigungen erreichte uns ebenfalls. So stellte FuRyu erstmals den Survival-Third-Person-Shooter ANOMALITH (PS5, Switch 2, PC) vor. In Südkorea entsteht hingegen mit Project Rabbit (PC) ein weiteres Soulslike. Fortsetzungen waren aber auch ein Thema mit Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 3 (Switch 2, PC) von Inti Creates und Path of Mystery 2: The Mermaid Legend Murder Case (Switch, Switch 2) von Imagineer.

In Zusammenarbeit mit Bandai Namco entsteht das 3D-Puzzlespiel Namco Legendary Mountains (Switch, Switch 2, PC). Von seinen VR-Wurzeln löst sich hingegen die Sammlung Moss: The Forgotten Relic (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC). Hart auf die Retro-Karte setzt Sunsoft mit Hard Edge: War Zone (PC). Falls ihr selbst kreativ werden wollt, ist vielleicht der neue RPG Maker U2U (PC) etwas für euch. Einen neuen Versuchsballon startet demnächst Nintendo mit der Mobile-App Pictonico!

Auch zu bereits bekannten Spielen gab es neue Videos und Informationen. So erhielten wir einen längeren Einblick in die Gameplay-Systeme von Echoes of Aincrad: Sword Art Online (PS5, Xbox Series, PC). Bei Neptunia Unlimited (PS4, PS5, Switch, Switch 2) stand hingegen der Eröffnungsfilm an. Kurz vor der Veröffentlichung von The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) steht eine neue Demo bereit. Eine rührende Geschichte soll euch in Mononoke no Kuni (PC) erwarten, ihr müsst euren Hund retten. Für Top-Down-Action will hingegen Kusan: City of Wolves (PS5, Switch, Xbox Series, PC) Ende Juli sorgen und Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2) ist inzwischen erhältlich.

SEGA hat zu Crazy Taxi immerhin ein Lebenszeichen gegeben. Vielleicht nutzt man ja einen der Sommer-Streams? Bei Killer Inn (PC) gibt es Unterstützung von NieR, zusammen mit einer kostenlosen Testversion. In Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil) startet bald Version 1.1 unter anderem mit einer neuen Region. Einen bemerkenswerten Meilenstein hat unterdessen Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket (Mobil) erreicht. Pokémon-Fans können sich außerdem den Anime Dragoran – Besondere Lieferung in der lokalisierten Fassung ansehen.

Damit kommen wir bereits zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES! Mit seiner Kreativität unterhalten hat uns Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2) (zum Testbericht), allerdings vermissen wir einen Koop-Modus. Positiv überraschen konnte uns LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) als Liebeserklärung zu Batman. Das beste LEGO-Spiel bisher!

Unser neuer Anspielbericht dreht sich um das kommende The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC). Hier steckt eine nostalgische und überaus charmante Verbeugung vor den Action-Adventures der SNES-Ära in den Startlöchern. Mit den Entwicklern konnten wir zudem ein Interview frühen. Dabei ging es um Zelda-Vergleiche, Inspirationen, Ambitionen und Spielerfeedback sowie Spieldesign.