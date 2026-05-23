Das neue Anomalith von FuRyu bietet Anomaly-Horror und ein spannendes Entwicklerteam

Eine etwas ungewöhnliche Kombination mit Anlehnungen an viele bekannte Spieleklassiker haben FuRyu zusammen mit dem Entwickler Winning Entertainment Group im Gepäck. Der Survival-Third-Person-Shooter ANOMALITH spielt in einer alternativen Realität, die von mysteriösen Kräften und sogenannten „Otherworlds“ verzerrt wird.

Eine staatliche Behörde ist bislang gescheitert, ihre Herkunft zu klären oder sie einzudämmen. Deshalb ist es eure Aufgabe, in die Rolle der Ermittlerin Reona Minazuki zu schlüpfen, die nach einem zehnjährigen Schlaf mit einer Anomalie erwacht und seitdem eine besondere Sensibilität für diese fremdartigen Zonen besitzt. Gemeinsam mit ihrem Team versucht sie nicht nur, die Menschheit zu schützen, sondern auch einer ihr nahestehenden Person zu helfen.

Kern des ungewöhnlichen Shooters ist der „Anomaly Horror“. In instabilen, surrealen Umgebungen – etwa Wohnungen mit umgekehrter Schwerkraft oder endlosen Zügen – kämpft ihr gegen unberechenbare Gegner, verwaltet Ressourcen und nutzt ein Fähigkeitensystem namens Demi-Humanization, das durch die Anomalien selbst neue aktive und passive Kräfte freischaltet.

Inspiration zieht ANOMALITH dabei offenbar auch aus der Creepypasta The Backrooms. Ein kleines Highlight sind zudem die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten mit einer großen Auswahl an Waffen, Aufsätzen, Artefakten und über 300 kosmetischen Items für die Spielfigur.

Zum Entwicklerteam gehören unter anderem Szenarioautor Romeo Tanaka, Character Designer MON sowie Komponistin Yuka Kitamura, bekannt für ihre Arbeit an Elden Ring, Bloodborne und Dark Souls III. ANOMALITH wird für PS5, Switch 2 und PC am 29. Oktober auch im Westen erscheinen.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Automaton Media, Bildmaterial: ANOLALITH, FuRyu, Winning Entertainment Group