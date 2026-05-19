Nintendo meldet sich im Mobile-Business zurück und veröffentlicht eine neue Game-App

Was haben Nintendo-Fans diskutiert, als Nintendo vor etlichen Jahren ins Mobile-Game-Business eingestiegen ist! Spiele wie Super Mario Run und Mario Kart Tour wären nur Vorboten einer Mobile-Only-Zukunft, wenn Nintendo erst einmal entdecken würde, wie rentabel dieser Markt sei.

Am Ende wurde alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Inzwischen konzentriert sich Nintendo längst auf Begleit-Apps wie Nintendo Music, Nintendo Today oder Hey Mario. Auch heute müsst ihr somit nicht aus allen Wolken fallen – die Konsolenzukunft ist mit der neuen Mobile-App Pictonico! nicht in Gefahr.

Die Ankündigung von Pictonico! erfolgte witzigerweise „Mobile-exklusiv“ in der Nintendo-Today-App mit einem etwa 30-sekündigen Trailer, der eigentlich auch schon fast alles sagt, was ihr wissen müsst. Ihr lest mit der App eure Fotos ein und bastelt daraus kleine Minispiele.

„Klar, es ist ein bisschen albern … Aber man weiß nie, was als Nächstes passiert“, heißt es in der Ankündigung von Nintendo. Dann macht ihr ein Foto vom Opa und zieht ihm in der App eine Grimasse. „Ein paar“ Minispiele könne man kostenlos ausprobieren, weitere schaltet man gegen Geld frei. Free-to-start nennt man das üblicherweise.

Die Minispiele sollen „von einfach bis ziemlich knifflig“ reichen und ihr könnt sowohl Fotos aus der Galerie als auch ganz frisch geschossene Fotos verwenden. Eine ständige Online-Verbindung ist abseits von speziellen Funktionen nicht notwendig und eure Fotos werden nicht an Nintendo gesendet, heißt es. Pictonico! erscheint am 28. Mai für Mobilgeräte.

Der Trailer dazu:

Bildmaterial: Pictonico!, Nintendo