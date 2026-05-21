SUNSOFT holt PSone-Klassiker von 1998 zurück und spendiert ihm eine Prequel-Story

Im Jahr 1998 erschien das PlayStation-Action-Adventure Hard Edge (in Nordamerika als T.R.A.G. bekannt) für die erste PlayStation. Jetzt greift Sunsoft die alte Marke wieder auf und kündigt Hard Edge: War Zone an, eine Neuinterpretation des Vier-gegen-Vier-Echtzeit-Taktik-Kartenspiels. Das Spiel erscheint noch 2026 für PCs via Steam.

Dabei wird Hard Edge modernisiert und verbindet seine düstere Cyberpunk-Welt mit einem ungewöhnlichen Hybrid aus Echtzeit-Taktik und Kartenspiel. Im Zentrum stehen weiterhin Vier-gegen-Vier-Gefechte mit bis zu acht Spielern, in denen Teams simultan agieren: Zwar ist der Ablauf rundenbasiert, doch alle Aktionen werden gleichzeitig ausgeführt, was Timing, Abstimmung und das Lesen des Schlachtfelds entscheidend macht.

Jede Runde beginnt mit neuen Karten auf der Hand, die Angriffe, Verteidigung oder taktische Manöver ermöglichen, während Bewegungen über das Abwerfen beliebiger Karten erfolgen. Deshalb ist es essenziell, ein gutes Deck zu bauen, um bessere Karten im Kampf zu haben.

Dabei wird das Deck rund um den Charakter und Spielstil gebaut und während des Spiels dynamisch weiter ausgebaut, denn die Karten leveln und verbessern sich im Gefecht. Auch wichtig ist, sich bereits im Vorhinein taktisch zu überlegen, ob man Fern- und Nahkampfwaffen nutzen oder doch lieber auf Granaten und stabile Verteidigung setzen möchte. Dadurch entsteht ein System, das klassische Shooter-Elemente mit strategischer Planung kombiniert und stark auf Teamkoordination ausgelegt ist.

Prequel-Story zum Original

Gekämpft wird in zwei Spielmodi: In „Capture the Flag“ kämpfen Teams um Daten-Disks und müssen Rollen sowie Bewegungen präzise abstimmen, während „Team Deathmatch“ den Fokus auf direkte Eliminierung legt.

Eingebettet ist das Ganze in eine Prequel-Story rund um die Besetzung der Forschungseinrichtung Sakuraville, in der eine Spezialeinheit eine Geiselnahme aufklären muss. Die Handlung verknüpft bekannte Figuren wie die effiziente Agentin Alex, Nahkampfspezialistin Michelle oder den konfliktreichen Wissenschaftler Kevin mit neuen und alten Gegenspielern wie der manipulativen Cassandra oder dem Cyborg-Söldner Gasshu.

Szenen aus dem Spiel:

via Gematsu, Time Extension, Bildmaterial: Harde Edge: War Zone, Sunsoft