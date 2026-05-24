Imagineer enthüllt Sequel zum Mystery-Adventure Path of Mystery

Es gibt eine offizielle Ankündigung zu Path of Mystery 2: The Mermaid Legend Murder Case. Das Spiel von Publisher Imagineer wird im September für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheinen – zum Preis von 4.980 Yen, also etwa 27 Euro. Die Version für Switch 2 wird als Softwareschlüssel-Karte (Game-Key-Card) veröffentlicht.

Das Mystery-Adventure-Drama spielt zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Schauplatz ist die historische Küstenstadt Kamakura. Mit eurer Fähigkeit, „in die Vergangenheit zu sehen“ untersucht ihr mit Freunden aus dem Mystery-Forschungsclub einen ungelösten Mordfall, der sich dort vor 20 Jahren ereignet hat.

Doch während ihrer Ermittlungen kommt es zu einer neuen Tragödie durch einen unbekannten Täter. Das Spiel verspricht eine besondere Atmosphäre und ein vollständig vertontes Erlebnis mit einer bekannten und talentierten japanischen Sprecherbesetzung.

Bisher ist Path of Mystery 2: The Mermaid Legend Murder Case noch nicht für den Westen angekündigt – aber auch der Vorgänger Path of Mystery: A Brush with Death brauchte einige Zeit bis zur West-Veröffentlichung.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Path of Mystery 2: The Mermaid Legend Murder Case, Imagineer