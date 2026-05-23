Zwei kleine Seelen in einer großen Welt: Das putzige Mononoke no Kuni meldet sich zurück

Publisher Happinet und Entwickler Studio Lights haben im Rahmen der BitSummit PUNCH einen neuen Trailer zu Mononoke no Kuni veröffentlicht. Studio Lights ist normalerweise eher ein Supportstudio, das insbesondere bei der Beleuchtung von Videospielen aushilft – vergangene Projekte waren Final Fantasy XVI und Tribe Nine.

Jetzt versuchen sie sich an einem eigenen Spiel mit einem etwas kleineren Fokus. Eine Demo Mononoke no Kuni ist aktuell auf dem Event spielbar. Gegenüber der Demo bei der Tokyo Game Show soll es zahlreiche Verbesserungen geben, etwa mit überarbeiteten Umgebungen, zusätzliche Erkundungs- und Wachstumssystemen sowie Minispielen mit dem kleinen Shiba-Inu-Begleiter.

SpielerInnen begeben sich in der Rolle von Taiki mit Ihrem entzückenden Welpen Musashi auf ein Abenteuer in einer offenen Roguelite-3D-Welt, die von Tiermenschen und Göttern bewohnt wird. Fischt, arbeitet auf der Farm und überquert Inseln mit dem Boot, um verschiedene Länder in einer von japanischer Folklore inspirierten Yokai-Welt zu erkunden.

Das Spiel kombiniert befriedigendes, auf parieren ausgelegtes Kampfsystem in einer emotionalen Geschichte über die tiefe Bindung zwischen einem Jungen und seinem Hund, die gemeinsam ihr Schicksal herausfordern.

Nekomata und Co. sind mit dabei

Die Mononoke wie Nekomata (Katzengeist), Gama (Frosch), Komi (Fuchs) und Mujina (Tanuki) unterstützen euch dabei. Jeder Mononoke hat seine eigene Geschichte, Erinnerungen und Gründe, warum er verloren ging und ihr kämpft gemeinsam gegen Yokai, die von Trauer, Reue und Hass erfüllt sind.

Mononoke no Kuni erscheint im Herbst für PC-Steam. Ein Playtest, der auf der aktuellen BitSummit-Version basieren soll, ist derzeit verfügbar. Dafür könnt ihr euch bei Steam anmelden. Einst angekündigt wurden auch Konsolenversionen, doch wie es um die steht, ist aktuell nicht bekannt.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Steam, Bildmaterial: Mononoke no Kuni, Studio Lights