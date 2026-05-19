Bandai Namco kombiniert aus Namco-Legenden der 80er ein neues 3D-Puzzle-Game

Entwickler BeXide und Bandai Namco kündigen das 3D-Puzzlespiel Namco Legendary Mountains für Nintendo Switch 2, Switch und PC-Steam an, das in den nächsten Monaten („Sommer“) erscheinen wird.

In diesem Spiel verbindet ihr die Namco-Legenden der 80er und jagt auf diese Weise den ultimativen Highscore. Dafür müsst ihr einfach nur die „Voxel-Kapseln“ ins Spielfeld werfen und sehen, wie sie zu einer größeren Form verschmelzen. Zu groß ist aber auch nicht gut, denn dann fallen die Figuren herunter! Im Score-Attack-Modus gibt es klassische Arcade-Highscores, die auch online vergleichen werden können.

In der Haupt-Stage werden die Elemente mehrerer klassischer Namco-Spiele kombiniert, dazu gibt es eigene Level für Klassiker wie DIG DUG, PAC-MAN, MAPPY, THE TOWER OF DRUAGA und XEVIOUS. Auch die ikonische Musik trägt zum Spielerlebnis bei. Insgesamt könnt ihr durch verschiedenste Herausforderungen 100 einzigartige Voxels freischalten und in der Galerie erleben.

Das Spielprinzip erinnert dabei sehr an das kürzlich erschienene Suika Game Planet, doch anstatt eines Planeten mit Anziehungskraft gibt es hier eine „Schüssel“, welche die Kapseln zusammenhält – das restliche Spielprinzip ist ähnlich.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Namco Legendary Mountains, Bandai Namco, BeXide