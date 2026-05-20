Compile Heart veröffentlicht das Opening zu neuen Neptunia Unlimited

Lange mussten Fans der Hyperdimension Neptunia-Reihe auf einen neuen Mainline-Ableger warten. Nachdem Compile Heart und Idea Factory im März schließlich Neptunia Unlimited angekündigt hatte, gibt es jetzt den nächsten Blick auf das Spiel: Das offizielle Opening wurde veröffentlicht.

Im Mittelpunkt steht dabei der Theme-Song „Yuusei no Singularity“. Gesungen wird das Stück von nao, während YOFFY für Komposition und Arrangement verantwortlich ist.

Neptune kämpft erneut gegen das Ende der Welt

Laut den offiziellen Informationen zur Handlung wird die Welt von einem mysteriösen Meteor bedroht. Mitten im Chaos erwacht Neptune in einer weißen Leere und erhält durch die Fähigkeit „Retry“ immer neue Chancen, dem drohenden Untergang entgegenzutreten.

Neben Neptune beziehungsweise Purple Heart kehren auch bekannte Figuren wie Noire, Blanc und Vert zurück. Spielerisch setzt der neue Teil unter anderem auf frei befliegbare Areale sowie große „End Battles“, in denen mehrere Göttinnen gemeinsam gegen riesige Bosse antreten.

Neptunia Unlimited erscheint in Japan am 27. August für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Die PS4-Version wird dabei ausschließlich digital angeboten. Einen Veröffentlichungstermin im Westen gibt es aktuell noch nicht, erfahrungsgemäß dürfte eine Lokalisierung allerdings nur eine Frage der Zeit sein.

Das Opening:

via Gematsu, Bildmaterial: Neptunia Unlimited, Idea Factory, Compile Heart