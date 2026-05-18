Ausgerechnet für Dragon Quest sollen rundenbasierte Kämpfe kein Muss sein

Denkt man an Dragon Quest, so denkt man zweifellos auch an rundenbasierte Gefechte. Diese sind immerhin seit Startschuss der Serie und bis heute fest in der Hauptserie verankert. Wenn es allerdings nach Director Masato Yagi (Dragon Quest XI, Dragon Quest VII Reimagined) geht, sind rundenbasierte Kämpfe gar kein Muss für die Marke.

Im Rahmen eines Entwickler-Roundtables mit Game Informer äußerte Masato Yagi seine Gedanken zu diesem Thema. Begleitet wurde er dabei von zahlreichen weiteren namhaften Persönlichkeiten. Darunter etwa Naoki Hamaguchi von der „FFVII Remake“-Trilogie.

Yagis Input drehte sich dabei natürlich vorrangig um Dragon Quest – das Ur-JRPG, wenn man so will. Das macht die Marke auch zu der wohl konservativsten, die dieser Tage noch fleißig bespielt wird – jedes Hauptspiel setzt im Kern konsequent auf das Gameplay-Fundament der Serienanfänge. Und damit auf Rundenkämpfe.

Yagi aber findet: „Manch einer mag da anderer Meinung sein, doch ich persönlich glaube nicht, dass ein „Dragon Quest“-Titel zwangsläufig rundenbasierte Kämpfe bieten muss. Entscheidend sind das zugrundeliegende Thema des Spiels und die Wahl des zugänglichsten Systems, das dieses Thema am besten zur Geltung bringt; rundenbasierte Kämpfe sind daher nicht zwingend eine Voraussetzung.“

Eine Haltung, die sich durchaus mit einer Lektion des Serienschöpfers Yuji Horii verträgt, die ein ehemaliger Director kürzlich teilte. Wie steht Ihr zu dem Thema? Könnt Ihr Euch ein „Dragon Quest“-Hauptspiel ohne rundenbasiertes Kampfsystem vorstellen? Das nächste Dragon Quest sollen wir übrigens in Kürze kennenlernen.

via The Gamer, Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix, HexaDrive