Ausgerechnet für Dragon Quest sollen rundenbasierte Kämpfe kein Muss sein

Denkt man an Dragon Quest, so denkt man zweifellos auch an rundenbasierte Gefechte. Diese sind immerhin seit Startschuss der Serie und bis heute fest in der Hauptserie verankert. Wenn es allerdings nach Director Masato Yagi (Dragon Quest XI, Dragon Quest VII Reimagined) geht, sind rundenbasierte Kämpfe gar kein Muss für die Marke.
Im Rahmen eines Entwickler-Roundtables mit Game Informer äußerte Masato Yagi seine Gedanken zu diesem Thema. Begleitet wurde er dabei von zahlreichen weiteren namhaften Persönlichkeiten. Darunter etwa Naoki Hamaguchi von der „FFVII Remake“-Trilogie.
Yagis Input drehte sich dabei natürlich vorrangig um Dragon Quest – das Ur-JRPG, wenn man so will. Das macht die Marke auch zu der wohl konservativsten, die dieser Tage noch fleißig bespielt wird – jedes Hauptspiel setzt im Kern konsequent auf das Gameplay-Fundament der Serienanfänge. Und damit auf Rundenkämpfe.
Yagi aber findet: „Manch einer mag da anderer Meinung sein, doch ich persönlich glaube nicht, dass ein „Dragon Quest“-Titel zwangsläufig rundenbasierte Kämpfe bieten muss. Entscheidend sind das zugrundeliegende Thema des Spiels und die Wahl des zugänglichsten Systems, das dieses Thema am besten zur Geltung bringt; rundenbasierte Kämpfe sind daher nicht zwingend eine Voraussetzung.“
Eine Haltung, die sich durchaus mit einer Lektion des Serienschöpfers Yuji Horii verträgt, die ein ehemaliger Director kürzlich teilte. Wie steht Ihr zu dem Thema? Könnt Ihr Euch ein „Dragon Quest“-Hauptspiel ohne rundenbasiertes Kampfsystem vorstellen? Das nächste Dragon Quest sollen wir übrigens in Kürze kennenlernen.
via The Gamer, Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix, HexaDrive
12 Kommentare
Ein Kampfsystem wie zuletzt in Metaphor ReFantazio fände ich super.
Bei schwachen Gegnern mit dem Echtzeit System schnell fertig werden und gleichstarke / stärkere Gegner im typischen Rundenmodus,
Dragon Quest ist ja (jetzt bezogen auf die Hauptreihe) sehr traditionell, was ich per mag, aber die Menüführung ist leider mittlerweile doch schon sehr oldschool. Da darf man gerne ein bisschen modernisieren.
Das ganze Runden-Kampfsystem aber für ein Actionbasiertes auszutauschen wäre dann wieder ein Zug, den ich auch nicht bräuchte. Macht von mir aus Spiele, die in die Richtung gehen, aber versucht doch bitte nicht etablierte und nach wie vor beliebte IPs in ein gänzlich neues Korsett zu zwängen.
Da es noch nie ein Dragon Quest ohne rundenbasierte Kämpfe gab udn jedes Spiel die klassische uralte altbackene JRPG-Formel nutzt und nie was daran auch nur annähernd versucht wurde zu modernisieren, wie man es bei Clair Obscur getan hat das kampfsystem dynamischer zu machen und den Spieler mehr in das kampfgeschehen aktiv einzubinden, sobald der Gegner an der Reihe ist..
könnte ich mir schon sehr vorstellen, dass man die Geschehnisses rund um Clair Obscur bei DQ12 genaustens beobachtet hat udn das mitunter auch einer der Gründe sein kann dafür, dass man bisher von dem Spiel absolut garnichts zu sehen bekommen hat, weil man vermutlich das Spiel mehrfach komplett von neuem gestartet hat zu entwickeln aufgrudn weil man sich uneinig darüber war, in welche Richtugn man mit DQ12 gehen will..
Ob man wieder wie immer altbackendes Kampfsystem Nummer 1 zum drölfzillionstenmal wiederholt und sich nicht traut mal was Modernes mit der IP machen zu wollen...
oder ob man zumindest ETWAS wagemutig mal ist und versucht das Kampfsystem mehr um Echtzeitelemente dynamisch zu erweitern und es quasi somit Clair Obscur gleichzutun, nur halt mit DQ-Style... das würde jedoch auch viele altbekannte DQ-Kampfmechaniken und Fähigkeiten übern Haufen werden, die halt alle auf klassischen Wahrscheinlichkeitsprinzip fungiert haben ala "Weiche Angriff mit 12% Chance aus".. Blocke mit 10% Chance usw. dafür brauch man sich ja nur das aktuelle DQ7 Reimagined angucken, das ich aktuell ja auch am zocken bin, das halt exakt genau so ja auch altbacken aufgebaut ist, weil es DQ im Prinzip immer so gehandhabt hat. wenn da jetzt Ausweichen und Blocken ausgelagert werden auf Player Skill, das würde am bekannten DQ-Kampfsystem und den Fähigkeiten natürlich nicht ohne Konsequenz vorbeiziehen.
Gleiches giklt dafür, wenn man so wagemutig wäre und mit DQ12 auf den FF7Rebirth (Remake)-Zug aufspringen täte udn versuchen täte, das ganze Spiel auf Echtzeitkampf umzumünzen, weil dann würde sich effektiv DQ12 nicht mehr anfühlen, wie die alten Titel, dann wäre DQ12 im Grunde genommen das längst überfällige Dragon Quest Heroes 3, nur anders genannt denn die beiden Spiele haben ja schon bestens gezeigt, wie Dragon Quest aussehen täte, wenn man es mit Echtzeitkampf machen würde und wie ich finde, hat man die beiden Dragon Quest Heroes-Spiele auch gut akzeptiert und waren denke ich auch beide recht erfolgreich genug, sonst hätt es ja erst kein Teil 2 gegeben.
Das es bisher noch immer kein DQH3 gibt, denke ich ist auch einfach an SE's Situation geschuldet und weil der Fokus halt erst gelegt wurde die alten Spiele zu Remaken, angefangen halt mit der ersten Trilogie und 7.
bevor wir vermutlich also ein DQH3 sehen werden, kommt denke ich erstmal Remakes von 4-6 und ein DQ8 und 9 Remaster für aktuelle Plattformen, neben der Schaffen von DQ12.
Nun ja, in 9 Tagen ist Dragon Quest Day und dann werden wir endlich Gewissheit haben denke ich, was wir in nächster Zeit erwarten können und sehen dann hoffentlich endlich mal DQ12 Material
Solche aktuellen Aussagen bestätigen vielleicht wirklich, was man eben all die Jahre immer mal gehört hat. Dass man kreativ einfach keine klare Richtung für das Spiel hatte. Das ursprüngliche Konzept sah für DQ12 wohl ein Action-RPG Kampfsystem sowie weitere Modernisierungen vor. Ob da irgendwas dran ist, weiß man nicht, da man wirklich nur diesen Logo-Trailer vor 5 Jahren zu sehen bekommen hat. In der Zwischenzeit hat man immer mal von sogenannten "Insidern" irgendwas gehört.
Wenn ich seine Worte interpretieren müsste, dann redet er hier eindeutig nicht von Spin-Off's. Denn davon hat man einige, die auf Echtzeit setzen wie Heroes, Builders oder Treasures.
Gerade die Remakes haben mit ihren Modernisierungen aber bewiesen, dass das rundenbasierte Kampfsystem immer noch richtig gut funktioniert. Natürlich würde auch so ein Hybrid wie bei Metaphor oder Yakuza 8 funktionieren. Also entweder Trashmobs in Echtzeit wegfegen oder mal Segmente in rundenbasierten Kämpfen, wo du einen Charakter vielleicht auch actionorientiert steuern und draufhauen kannst. Aber sich komplett von den Wurzeln des Spiels zu entfernen wäre ein echter Sargnagel für das gesamte Franchise.
Ich weiß halt auch nicht, ob man uns hier langsam schon auf irgendwas vorbereiten möchte oder er einfach nur von seiner persönlichen Meinung gesprochen hat. Hamaguchi haut ja praktisch wöchentlich nun zum Final Fantasy VII Remake wieder solche Interviews raus. Aber ich weiß auch absolut nicht, welche Pläne Square Enix mit Dragon Quest XII aktuell hat. Von dem, was man so hört könnte ein Re-Reveal kurz bevorstehen zum 40. Jubiläum oder gefühlt noch Jahre auf sich warten lassen, weil man nun erstmal FFVII Remake Teil 3 bringen möchte.
Aber sollte es wirklich so kommen, dass DQ12 mit einem weiteren, ideenlosen "Hau-Drauf" Kampfsystem ausgestattet wird weil Square Enix nach einer jüngeren Zielgruppe sucht, wäre das schon ein Brett.
Aber Clair Obscur hat jetzt auch nicht mehr getan, als sich das Persona 5 Kampfsystem zum Vorbild zu nehmen und mit mehr QTE's aufzupeppen. Das ist für mich jetzt sicherlich auch nicht die Revolution schlechthin. Es spricht jetzt gar nichts dagegen, diese rundenbasierten Kämpfe etwas dynamischer zu gestalten, aber Clair Obscur war da jetzt sicherlich nicht der berüchtigte "Creativity Pinnacle". Es gibt auch nicht wenige, die von dem ganzen Super Mario Gehüpfe in Clair Obscur bei den Kämpfen dann auch irgendwann genervt oder müde waren. Damit würdest du vermutlich noch mehr Leute vergraulen, weil es einfach nicht zu Dragon Quest passt.
Und dieser Gedankengang ist teils des Problem meiner Meinung nach. Man ist so eingefahren rundenbasiert altbacken zu nennen das man sich gar nicht mehr drauf einlassen kann und will. Nur halt weil es "alt" ist.
Man hat auch schon zum drölfzillionstenmal ein Echtzeitkampfsystem gesehen Kaiserdrache. Mittlerweile haben wir auch schon alles gesehen was so ein System zu bieten hat. Warum nicht mal was neues wagen? ¯\_(ツ)_/¯
Kann ich genau so argumentieren.
Genau deswegen sind sie ja auch Spin Offs und es gibt nahezu kein Backlash. Dafür sind Spin Offs halt da.
Hätte man ein DQH System als ein Spiel der Hauptreihe vermarktet und entwickelt wäre der Aufschrei genau so groß wie bei FF XVI.