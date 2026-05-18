Im Interview! Das sagen die Macher von The Adventures of Elliot zu den Zelda-Vergleichen

Please find the English script below. Eine spielbare Demo zu The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ist schon eine ganze Weile erhältlich und spätestens mit den ersten eigenen Gameplay-Impressionen machten Fans die Zelda-Vergleiche auf.

Schreine, actiongeladene Kämpfe, eine Top-Down-Perspektive, klassische Dungeons und Rätsel, eine Feenbegleiterin … „mit Liebesgrüßen aus Hyrule“, so lautet eine Zwischenüberschrift in unserer Preview, die uns kürzlich noch tiefer in die Abenteuer von Elliot einsteigen ließ.

Parallel dazu hatten wir die Gelegenheit, den Entwicklern einige Fragen zu stellen. Was sagen sie also zu den Vergleichen mit berühmten Titeln des Genres? Nimmt man diese Herausforderung gerne an, oder hält man solche Vergleiche für unangebracht?

Producer Naofumi Matsushita verweist darauf, dass das angestrebte Gameplay-Gefühl vor allem von der Mana-Reihe inspiriert sei, hier insbesondere vom Game-Boy-Klassiker Final Fantasy Adventure. „Gleichzeitig denke ich, dass es den Spielern freisteht, ihre Eindrücke zu teilen, auch wenn sie sagen, dass das Spiel sie an andere Titel erinnert“, so Matsushita.

Und weiter: „Aus unserer Sicht betrachten wir diese Kommentare weder als positiv noch als negativ. Wir sind einfach dankbar, jedes Feedback mit einer offenen und neutralen Einstellung entgegenzunehmen. Vor allem hoffen wir, dass so viele Menschen wie möglich das Spiel selbst ausprobieren, und wir freuen uns auf eine Vielzahl unterschiedlicher Eindrücke.“

Das vollständige Spiel erscheint schließlich am 18. Juni für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PCs. Physische Versionen gibt es für PS5* und Xbox, während die Switch 2 leider nur mit einer Game Key Card bedient wird. Werdet ihr es spielen?

English script:

Shrines, action-packed battles, a top-down perspective, classic dungeons and puzzles, a fairy companion… You certainly didn’t aim for it intentionally, but there are comparisons to famous titles in the genre. Do you welcome this challenge, or do you find such comparisons misplaced?

Naofumi Matsushita: As I mentioned earlier, the gameplay feel we were aiming for was inspired by the Mana series, particularly the Game Boy version of FINAL FANTASY ADVENTURE so I hope players will be able to experience the unique kind of enjoyment that has grown out of that foundation. At the same time, I think players are free to share whatever impressions they have, including saying that the game reminds them of other titles. From our perspective, we don’t view those comments as either positive or negative. We’re simply grateful to receive all feedback with an open and neutral mindset. Above all, we hope as many people as possible will try the game for themselves, and we look forward to hearing a wide variety of impressions.

Bildmaterial: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix, Claytech Works