Neue „Prologue Demo“ zu The Adventures of Elliot jetzt für alle Plattformen verfügbar

Nachdem The Adventures of Elliot: The Millennium Tales im vergangenen Jahr zunächst nur mit einer exklusiven Demo auf der Nintendo Switch 2 vertreten war, dürfen jetzt endlich alle Plattformen selbst Hand anlegen. Square Enix und Claytech Works haben die neue „Prologue Demo“ für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC veröffentlicht.

Jetzt können alle selbst losziehen

Die Demo enthält das komplette Anfangskapitel des Spiels und erlaubt SpielerInnen bereits einen recht freien Einstieg in die Welt von Philabieldia. Laut Square Enix könnt ihr dabei nicht nur der Hauptgeschichte folgen, sondern auch auf Erkundung gehen, neue Waffen sammeln oder euch mit dem Magicite-System beschäftigen. Besonders praktisch: Der Spielstand lässt sich später in die Vollversion übernehmen.

Zeitgleich wurde außerdem ein neuer Trailer veröffentlicht, der noch einmal zusätzliche Eindrücke vom HD-2D-Action-RPG liefert. Bis zum Veröffentlichungsdatum am 18. Juni dauert es damit nicht mehr lange.

Wir hatten übrigens bereits die Gelegenheit, den Entwicklern rund einen Monat vor dem Start einige spannende Fragen zu stellen. Daraus sind mehrere interessante Interviews entstanden, in denen unter anderem über die verschiedenen Inspirationsquellen des Spiels gesprochen wird. Eine aktuelle Vorschau zum Spiel findet ihr bei uns ebenfalls bereits.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix, Claytech Works