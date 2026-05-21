Das putzige Moss löst sich von seinen VR-Fesseln und erscheint für Konsolen und PCs

Virtual Reality hat sich in der Videospielbranche nie wirklich aus der Nische lösen können. Dennoch wurden für die verschiedenen VR-Geräte interessante und schöne Spiele entwickelt. Einige dieser Spiele sind Moss und dessen Nachfolger Moss: Book II vom Entwicklerstudio Polyarc. Beide Titel konnten gute Wertungen einheimsen.

Nun kündigte Polyarc Moss: The Forgotten Relic an. Das Spiel vereint die ursprünglich VR-exklusiven Titel Moss und Moss: Book II zu einem einzigen, zusammenhängenden Fantasy-Abenteuer. Der Titel soll diesen Sommer für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 1 & 2 und PCs via Steam erscheinen.

Ein emotionales Abenteuer

Moss: The Forgotten Relic ist ein emotionales und atmosphärisches Abenteuer, das in den Seiten eines lebendigen Bilderbuchs spielt und voller Mythen sowie uralter Magie steckt. Als SpielerIn steuert ihr die tapfere Maus Quill durch eine malerische Welt, löst Rätsel, deckt Geheimnisse auf und erlebt eine zeitlose Erzählung.

Neben verbesserten visuellen Effekten enthält die Überarbeitung neue handgefertigte Zwischensequenzen, eine optimierte Kameraführung und alle Zusatzinhalte des Originals. Ein besonderes Merkmal ist eine neue Barrierefreiheitsfunktion. Diese soll es SpielerInnen ermöglichen, Kämpfe zu überspringen und sich ganz auf die Geschichte zu konzentrieren.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Moss The Forgotten Relic, Polyarc