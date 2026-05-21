Das putzige Moss löst sich von seinen VR-Fesseln und erscheint für Konsolen und PCs

Virtual Reality hat sich in der Videospielbranche nie wirklich aus der Nische lösen können. Dennoch wurden für die verschiedenen VR-Geräte interessante und schöne Spiele entwickelt. Einige dieser Spiele sind Moss und dessen Nachfolger Moss: Book II vom Entwicklerstudio Polyarc. Beide Titel konnten gute Wertungen einheimsen.
Nun kündigte Polyarc Moss: The Forgotten Relic an. Das Spiel vereint die ursprünglich VR-exklusiven Titel Moss und Moss: Book II zu einem einzigen, zusammenhängenden Fantasy-Abenteuer. Der Titel soll diesen Sommer für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 1 & 2 und PCs via Steam erscheinen.
Ein emotionales Abenteuer
Moss: The Forgotten Relic ist ein emotionales und atmosphärisches Abenteuer, das in den Seiten eines lebendigen Bilderbuchs spielt und voller Mythen sowie uralter Magie steckt. Als SpielerIn steuert ihr die tapfere Maus Quill durch eine malerische Welt, löst Rätsel, deckt Geheimnisse auf und erlebt eine zeitlose Erzählung.
Neben verbesserten visuellen Effekten enthält die Überarbeitung neue handgefertigte Zwischensequenzen, eine optimierte Kameraführung und alle Zusatzinhalte des Originals. Ein besonderes Merkmal ist eine neue Barrierefreiheitsfunktion. Diese soll es SpielerInnen ermöglichen, Kämpfe zu überspringen und sich ganz auf die Geschichte zu konzentrieren.
Der erste Trailer:
via Gematsu, Bildmaterial: Moss The Forgotten Relic, Polyarc
2 Kommentare
Auf der einen Seite freut es mich schon das man beide Titel so für deutlich mehr Leute zugänglich macht, auf der anderen Seite ist es schon ziemlich bezeichnend das ich eine Ewigkeit nichts mit VR am Hut habe und kaum habe ich es 2 Monate im Haus, kommen gleich 2 vielversprechende Titel aus der Sparte auch für den normalen Gebrauch, was für eine Ironie mal wieder.
Ich finds nice. Mich hat der Titel eigentlich interessiert, hatte aber nie VR und auch nicht vor es zu holen (kein Platz), umso besser, diese Titel in einem noch mal ohne VR dann spielen zu können