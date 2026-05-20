Sony kündigt neue State of Play für Juni an und Marvel’s Wolverine ist gesichert dabei

Am 2. Juni ist es wieder so weit: State of Play geht in die nächste Runde. Sony verspricht mehr als 60 Minuten voller Updates, Ankündigungen und Gameplay-Enthüllungen von Studios aus aller Welt. Die Übertragung startet um 23:00 Uhr deutscher Zeit auf YouTube und Twitch.

Besonders im Fokus steht dabei Marvel’s Wolverine von Insomniac Games. Das kommende Third-Person-Actionspiel eröffnet die Präsentation und soll sowohl neue Informationen als auch frisches Gameplay zeigen.

Laut Sony stehen dabei vor allem „Logans brachiale, unermüdliche Kampfaction“ und weitere Details zur Neuinterpretation der Comic-Figur im Mittelpunkt. Marvel’s Wolverine wird gewiss einen nicht unerheblichen Teil der mehr als 60 Minuten einnehmen.

Doch natürlich bleibt auch viel Platz für weitere Neuigkeiten. PlayStation-Fans hoffen auf zahlreiche weitere Ankündigungen und Enthüllungen während der Show. Welche Spiele darüber hinaus vertreten sein werden, ist allerdings noch offen.

Erst in dieser Woche sorgten erneut Gerüchte für Schlagzeilen, wonach ein Comeback „älterer, ungenutzter PlayStation-Marken“ bevorstehen soll. PlayStation-Fans fällt da sicherlich genug ein …

Bildmaterial: Marvel‘s Wolverine, Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games