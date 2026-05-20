Sony kündigt neue State of Play für Juni an und Marvel’s Wolverine ist gesichert dabei

Am 2. Juni ist es wieder so weit: State of Play geht in die nächste Runde. Sony verspricht mehr als 60 Minuten voller Updates, Ankündigungen und Gameplay-Enthüllungen von Studios aus aller Welt. Die Übertragung startet um 23:00 Uhr deutscher Zeit auf YouTube und Twitch.
Besonders im Fokus steht dabei Marvel’s Wolverine von Insomniac Games. Das kommende Third-Person-Actionspiel eröffnet die Präsentation und soll sowohl neue Informationen als auch frisches Gameplay zeigen.
Laut Sony stehen dabei vor allem „Logans brachiale, unermüdliche Kampfaction“ und weitere Details zur Neuinterpretation der Comic-Figur im Mittelpunkt. Marvel’s Wolverine wird gewiss einen nicht unerheblichen Teil der mehr als 60 Minuten einnehmen.
Doch natürlich bleibt auch viel Platz für weitere Neuigkeiten. PlayStation-Fans hoffen auf zahlreiche weitere Ankündigungen und Enthüllungen während der Show. Welche Spiele darüber hinaus vertreten sein werden, ist allerdings noch offen.
Erst in dieser Woche sorgten erneut Gerüchte für Schlagzeilen, wonach ein Comeback „älterer, ungenutzter PlayStation-Marken“ bevorstehen soll. PlayStation-Fans fällt da sicherlich genug ein …
Bildmaterial: Marvel‘s Wolverine, Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games
3 Kommentare
Im Gegensatz zu den mich persönlich sehr oft positiv überraschenden Directs von Nintendo, bin ich beim blauen Team mit meinen Erwartungen und Hoffnungen sehr zurückhaltend geworden.
Womit man mir trotzdem einen Jubel entlocken könnte, wären unrealistische Vorstellungen eines...
...Gravity Rush-Comebacks.
...Neuigkeiten zum Nachfolger von Bloodstained.
...mehr Infos zum zweiten Teil von Kena.
...Kingdom Hearts 4.
...Persona 6.
...Material zu Persona 4 Revival.
...ein neues NieR.
...ein neues oder geremaktes Drakengard.
Da die Marke PlayStation auf mich aber amerikanisierter denn je wirkt, halte ich den einen oder anderen meiner Wünsche sogar eher von Xbox erfüllt.
Freu mich schon wieder sehr drauf. Von den Publisher Shows ist für mich bei Sony immer am meisten dabei. Hier freue ich mich ja schon alleine auf Wolverine sehr. Ansonsten hoffe ich noch FF7 Part 3 (ist zwar wahrscheinlicher beim SGF aber die Hoffnung ist da) und was zum God of War Spin off. Ansonsten bin ich offen für viele interessante Spiele.
23 Uhr, uff... also wieder am Tag danach als Frühstücksprogramm die Ankündigungen lesen.
Erwartungen habe ich gewohnt nicht und lasse mich wieder gerne überraschen. Wäre von
auch nur eins dabei, wär ich schon zufrieden. Und der Träumer in mir wartet weiter auf zumindest n Remaster der Xenosaga-Trilogie... Träumen darf man ja 🥹