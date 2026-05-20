Yoshi and the Mysterious Book zeigt sein Intro und einen alten Bekannten

Ab morgen, dem 21. Mai, könnt ihr euch gemeinsam mit Yoshi auf eine Reise durch ein buntes Bilderbuch begeben. Passend zum bevorstehenden Start von Yoshi and the Mysterious Book hat Nintendo nun einen neuen Trailer veröffentlicht – genauer gesagt das Intro des Spiels.

Der kurze Clip stimmt auf das neue Abenteuer ein und gibt einen ersten Blick auf die wichtigsten Figuren und die märchenhafte Welt des Spiels.

Ein alter Bekannter

Ganz allein ist Yoshi in seinem neuen Abenteuer nämlich nicht unterwegs. Neben der sprechenden Enzyklopädie Enzo spielen auch Bowser Jr. und Kamek eine Rolle in der Geschichte.

Wie bereits frühere Trailer gezeigt hatten, steht vor allem die Erkundung der verschiedenen Buchwelten im Mittelpunkt. Dabei trifft Yoshi auf zahlreiche Kreaturen, löst kleine Rätsel und nutzt unterschiedliche Fähigkeiten, um neue Wege freizulegen.

Yoshi and the Mysterious Book erscheint exklusiv für Nintendo Switch 2 und gehört damit zu den ersten größeren Yoshi-Abenteuern auf der neuen Konsole.

Falls ihr einen deutlich detaillierteren Blick auf das Spiel werfen wollt, können wir euch außerdem sehr unseren ausführlichen Test ans Herz legen. Dort erfahrt ihr, was wir vom neuen Bilderbuch-Abenteuer halten.

Das Intro:

Bildmaterial: Yoshi and the Mysterious Book, Nintendo