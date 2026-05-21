Der neue RPG Maker U2U erinnert mit seiner „P2D-Grafik“ an den HD-2D-Stil von Square Enix

Seit 1997 gibt es den RPG Maker für Windows, der mit To the Moon (Freebird Games), Omori (OMOCAT), Yume Nikki (Kikiyama), Vampires Dawn (Marlex), Desert Nightmare (Kelven) und Unterwegs in Düsterburg (Grandy) auch einige beliebte Fan-RPG-Projekte hervorbrachte.

Bereits im März berichteten wir darüber, dass Gotcha Gotcha Games einen neuen RPG Maker in Entwicklung hat, mit dem ihr Spiele erstellen könnt, deren Optik an den 2D-HD-Stil von Square Enix erinnert. Jetzt ist es offiziell: Der Name der neuen Software ist RPG Maker U2U. Unter dem Motto „Welten mit Tiefe, geschaffen mit Gefühl“ führt er mehrere neue Funktionen ein.

Das Highlight ist ganz klar die neue visuelle Darstellung namens Perspective 2D, kurz P2D, die klassischen 2D-Karten eine zusätzliche räumliche Tiefe sowie vielfältige Effekte verleiht. Der P2D-Map-Editor funktioniert wie bisher, vorgefertigte Objekte lassen sich einfach auswählen und platzieren, aber auch eigene Elemente können von Grund auf erstellt oder komplexe Formen und unebenes Gelände aus einzelnen Bausteinen zusammensetzt werden.

Bestehende Elemente aus früheren RPG-Maker-Versionen können dabei zum Teil weiter verwendet werden. Die über 100 vorgefertigten Karten des RPG Maker U2U fordern zum Nachahmen auf. Technisch basiert das System auf der Unity-Engine, die für die räumliche Tiefe und visuellen Effekte verantwortlich ist.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: RPG Maker U2U, Gotcha Gotcha Games