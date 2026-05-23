Crazy Taxi: SEGA gibt mit neuem Teaser ein Lebenszeichen zum Reboot-Projekt

Ihr erinnert euch: Im Dezember 2023 kündigte SEGA eine groß angelegte Reboot-Welle an, die zahlreiche, schlummernde Prestige-Marken des Unternehmens revitalisieren sollte. Dabei wurde man auch konkret und nannte spezifische IPs, die künftig mit neuen Projekten bespielt werden sollten – so etwa auch Crazy Taxi.
Nun teilte SEGA über den offiziellen Auftritt zur Marke auf Twitter und Facebook ein fünfsekündiges Video, das ein blinkendes „Taxi“-Schild zeigt. Viel über das geplante Projekt sagt das sicher nicht aus, wohl aber immerhin, dass nach der langen Funkstille weiterhin am Plan eines Reboots festgehalten wird.
2024 bestätigte SEGAs Takaya Segawa, dass das neue Spiel als Triple-A-Projekt angelegt sei. Gerüchte sprachen gar von einem Live-Service-Spiel im Stile von Fortnite oder auch GTA Online. Vielleicht wissen wir schon bald mehr.
Anfang Juni gehen neben dem Startschuss des Summer Game Fest auch neue Ausgaben von State of Play und des Xbox Developer Showcase auf Sendung. Diverse Möglichkeiten also, um das neue Crazy Taxi vorzustellen.
Ursprünglich erschien der erste Teil der beleibten Crazy-Taxi-Reihe im Jahre 1999 als Arcade-Automat. Im Jahre 2000 folgte dann eine Umsetzung für Sega Dreamcast. Daraufhin folgten weitere Ableger und Spin-offs der Reihe. Der letzte Ableger der Reihe war Crazy Taxi: Fare Wars für Sony PSP aus dem Jahre 2007.
Der neue Teaser:
via Gematsu, Bildmaterial: Crazy Taxi, SEGA
1 Kommentar
Das wird dann wohl das nächste Revival Spiel, was das Licht der Welt erblicken wird und ich bin super gespannt, wies wird.
Freue mich schon den ersten Trailer zu sehen. Das Summer Games Fest könnt wohl ganz interessant dies Jahr werden. Mal schauen, welche Show sich Sega ausgesucht hat, um Crazy Taxi zu präsentieren.
Hoffe aber mal, dass es nicht son Life Service Gedöns wird. Glaube da aber auch eher weniger dran, nachdem man auch das Ultra Game eingestampft hat, weil sich dieser Markt nicht genug lohnt. Kann aber natürlich sein, dass die Erkenntnis für Crazy Taxi zu spät kam.
Falls es hier zu auch noch eine Switch Version geben sollte, und es ein vernünftiges Spiel wird, habe ich mir schon vorgenommen es mir zu holen und auszuprobieren, auch wenn ich nicht glaube, dass diese Art von Spiel mich heutzutage noch so begeistern können wird, wie früher. Nachm grandiosen Shinobi bin ich aber ziemlich neugierig auf alles was innerhalb des Revival Projekts kommt : D