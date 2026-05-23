Crazy Taxi: SEGA gibt mit neuem Teaser ein Lebenszeichen zum Reboot-Projekt

Ihr erinnert euch: Im Dezember 2023 kündigte SEGA eine groß angelegte Reboot-Welle an, die zahlreiche, schlummernde Prestige-Marken des Unternehmens revitalisieren sollte. Dabei wurde man auch konkret und nannte spezifische IPs, die künftig mit neuen Projekten bespielt werden sollten – so etwa auch Crazy Taxi.

Nun teilte SEGA über den offiziellen Auftritt zur Marke auf Twitter und Facebook ein fünfsekündiges Video, das ein blinkendes „Taxi“-Schild zeigt. Viel über das geplante Projekt sagt das sicher nicht aus, wohl aber immerhin, dass nach der langen Funkstille weiterhin am Plan eines Reboots festgehalten wird.

2024 bestätigte SEGAs Takaya Segawa, dass das neue Spiel als Triple-A-Projekt angelegt sei. Gerüchte sprachen gar von einem Live-Service-Spiel im Stile von Fortnite oder auch GTA Online. Vielleicht wissen wir schon bald mehr.

Anfang Juni gehen neben dem Startschuss des Summer Game Fest auch neue Ausgaben von State of Play und des Xbox Developer Showcase auf Sendung. Diverse Möglichkeiten also, um das neue Crazy Taxi vorzustellen.

Ursprünglich erschien der erste Teil der beleibten Crazy-Taxi-Reihe im Jahre 1999 als Arcade-Automat. Im Jahre 2000 folgte dann eine Umsetzung für Sega Dreamcast. Daraufhin folgten weitere Ableger und Spin-offs der Reihe. Der letzte Ableger der Reihe war Crazy Taxi: Fare Wars für Sony PSP aus dem Jahre 2007.

Der neue Teaser:

via Gematsu, Bildmaterial: Crazy Taxi, SEGA