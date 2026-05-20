Der Pokémon-Kurzfilm der „Your Name“-Macher ist jetzt auf Englisch verfügbar

Immer wieder veröffentlicht Pokémon kleinere Anime-Kurzfilme, die unabhängig von der klassischen Serie rund um Ash Ketchum eigene kleine Geschichten aus dem Pokémon-Universum erzählen. Jetzt ist einer dieser besonderen Kurzfilme endlich auch auf Englisch verfügbar.

Die knapp 14 Minuten lange Episode „Dragonite and the Special Delivery“ (dt. Dragoran und die Speziallieferung) erschien ursprünglich bereits zum Pokémon Day 2025 auf dem japanischen YouTube-Kanal der Reihe. Nun wurde die englische Version offiziell nachgereicht.

Darum geht’s

Im Mittelpunkt steht diesmal Hana, die schon seit ihrer Kindheit davon träumt, selbst Pokémon-Postbotin zu werden. Deshalb arbeitet sie inzwischen gemeinsam mit ihrem Partner Krokel im Postzentrum der Paldea-Region.

Als die beiden plötzlich einen Brief ohne Adresse entdecken, beginnt eine kleine Reise, um den Absender und den eigentlichen Empfänger ausfindig zu machen. Natürlich spielt dabei auch Dragoran eine wichtige Rolle.

Meister ihres Fachs

Besonders auffällig ist erneut die sehr hochwertige Animation des Kurzfilms. Verantwortlich dafür ist CoMix Wave Films – das Studio hinter bekannten Anime-Filmen wie „Your Name“, „Weathering with You“ und „Suzume“.

In der Vergangenheit wurden bereits einige andere Pokémon-Anime-Kurzfilme veröffentlicht, darunter die verschiedenen sogenannten „Pokétoons” oder „Pokémon Generationen”, die sich großer Beliebtheit unter den Fans erfreuen. Welcher ist euer Favorit?

Während Fans auf das nächste große Spiel Pokémon Wind und Welle noch bis 2027 warten müssen, liefern solche kleineren Projekte immerhin schon jetzt neue Geschichten aus der Pokémon-Welt. Zuletzt wurde bereits das Main Theme des kommenden Spiels genauer vorgestellt.

Der Kurzfilm:

via Siliconera, Bildmaterial: CoMix Wave Films, The Pokémon Company