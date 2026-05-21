Neues Soulslike erinnert an Mischung aus Bloodborne und Lies of P – mit Alice im Wunderland

Für den 2. Juni wurde erst kürzlich eine neue State of Play angekündigt und auf vielen Wunschlisten der Fans steht weiterhin ganz oben ein mögliches Remake zu Bloodborne – oder zumindest irgendwelche Neuigkeiten rund um den düsteren Kulttitel. Noch müssen wir uns wohl weiter gedulden. Vielleicht tritt aber schon bald ein ganz anderer Titel in ähnliche Fußstapfen.

Mit Project Rabbit ist jetzt nämlich ein neues Soulslike-Spiel auf Steam aufgetaucht, das offenbar stark auf eine düstere Atmosphäre und Gothic-Horror setzt – allerdings mit einer ungewöhnlichen Inspiration: Alice im Wunderland. Wann das Spiel genau erscheinen wird und für welche weiteren Plattformen es noch verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

„Follow Alice into the abyss.“

Entwickelt wird Project Rabbit vom südkoreanischen Studio NovaFlare Games. Laut der offiziellen Beschreibung handelt es sich um ein „Extraction Soulslike Action RPG inspired by a dark fantasy reimagining of Alice in Wonderland“.

Die Handlung spielt in der sogenannten „Abyss of Time“, einer düsteren Welt, die durch kollidierende Dimensionen entstanden ist. Beherrscht wird dieser Ort von der geheimnisvollen Blood Queen. Die dort lebenden Kreaturen können weder altern noch sterben und verfallen langsam dem Wahnsinn.

Spielerisch setzt Project Rabbit offenbar auf klassische Soulslike-Elemente wie Ausweichmanöver, Paraden und anspruchsvolle Kämpfe. Gleichzeitig soll es zahlreiche Waffen-, Skill- und Ausrüstungs-Kombinationen geben, um den eigenen Spielstil anzupassen.

Extraction-System als Besonderheit

Interessant ist vor allem der zusätzliche Extraction-Ansatz. Gefundene Beute muss sicher zurück zur Basis gebracht werden, um sie dauerhaft zu behalten – ein System, das man eher aus Extraction-Shootern kennt. Außerdem soll die Welt sowohl alleine als auch gemeinsam mit Verbündeten erkundet werden können. Ob damit Koop oder KI-Begleiter gemeint sind, bleibt aktuell allerdings noch offen.

Viele Fans vergleichen Project Rabbit bereits jetzt mit Lies of P. Auch dort wurde eine bekannte Kindergeschichte – in diesem Fall Pinocchio – als düsteres Soulslike neu interpretiert. Der Titel entwickelte sich seit seiner Veröffentlichung 2023 zu einem der erfolgreichsten Nicht-FromSoftware-Soulslikes überhaupt. Wie gefällt euch der Titel?

Der erste Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Project Rabbit, NovaFlare Games