Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket erreicht neuen, beeindruckenden Meilenstein

Das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket ist Dauergast in unserer Gacha Revenue List und immer wieder in den Top 5 zu finden. Am 20. Mai 2026 hat es die Marke von 200 Millionen Downloads überschritten, ein beeindruckender Meilenstein für das Mobile-Game, das am 30. Oktober 2024 von DeNa veröffentlicht wurde.

Die zweiten 100 Millionen von DeNAs digitalem Kartenspiel haben dabei deutlich länger gebraucht als die ersten, denn die Marke von 100 Millionen wurde bereits nach wenigen Monaten nach dem Start des Spiels überschritten. Das Wachstum wird auch auf die starke Präsenz bei Game-Streaming-Plattormen zurückgeführt, wo es fast 14 Millionen Stunden Watchtime hat.

Probleme bei der Spielerbindung

Solche Zahlen sind ein großer Erfolg, doch das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket hat trotz großer Fan-Basis ein in diesem Kontext sehr seltenes Problem – die Fans spielen zu selten und geben im Vergleich zu anderen Spielen zu wenigen Geld aus.

Im Großen und Ganzen ist das aber zu vernachlässigen, da das Spiel eine riesige Spielerbasis hat. Laut aktuellen Daten von ActivePlayer.io verzeichnet das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket zwischen 1,3 und 2,1 Millionen tägliche Spieler auf iOS-Geräten sowie weitere 750.000 bis 1,2 Millionen Nutzer auf Android.

Das bedeutet, dass Schätzungen zufolge täglich rund drei Millionen Spieler einloggen, um Belohnungen abzuholen, gegen andere anzutreten und Boosterpacks zu öffnen. Erst gestern wurd emit „Paradoxansturm“ die neueste Erweiterung angekündigt, deren Trailer ihr unten seht.

Der neue Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.