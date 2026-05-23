Inti Creates kündigt dritten Teil zu Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX an

Die „Azure Striker Gunvolt“-Reihe ist bekannt als rasanter 2D-Action-Plattformer, der sich am ehesten mit der „Mega Man“-Reihe vergleichen lassen. Seit einigen Jahren gibt es ein Spin-off der Hauptreihe mit dem Titel Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX, in dem nicht Gunvolt, sondern der Antiheld Copen gesteuert wird.

Nun kündigte das Entwicklerstudio Inti Creates mit Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 3 den dritten Teil dieser Spin-off-Reihe an. Dieser soll 2027 für Nintendo Switch 2 und PC via Steam erscheinen.

Ein geheimnisvolles Mädchen

Im dritten Abenteuer des rasanten 2D-Action-Plattformers kehrt Copen in seine Heimat zurück, wo ihn eine neue Bedrohung erwartet. Ein geheimnisvolles Mädchen erscheint vor ihm und warnt ihn vor jenseitigen Eindringlingen, den sogenannten „iX-Trägern“.

Mit der aus den Vorgängerspielen bekannten 2D-Action soll der dritte Teil noch intensiver werden. Dafür sollen die neuen Energieschwerter „Divide Edge“ sorgen. Gleichzeitig bietet Luminous Avenger iX 3 mit dem „Code Customizer“-System ein bisher unerreichtes Ausmaß an Anpassungsmöglichkeiten für den Charakter Copen.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 3, Inti Creates