Echoes of Aincrad: Sword Art Online zeigt umfangreichen neuen Überblickstrailer

Zu Echoes of Aincrad: Sword Art Online wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der einen ausführlichen Überblick über die verschiedenen Spielsysteme und den Ablauf des Abenteuers liefert. Die Vorschau führt Spieler Schritt für Schritt durch die Reise nach Aincrad – begleitet von einer permanenten KI-Stimme, die im Kontext der Sword-Art-Online-Welt irgendwie auch passt.

Los geht es bereits beim Charakter-Editor. Dort dürfen Spieler ihren eigenen Avatar erstellen und unter anderem Frisur, Körperbau oder Hautfarbe anpassen, bevor das eigentliche Abenteuer beginnt.

Erkundung, Kämpfe und Builds stehen im Mittelpunkt

Der Trailer zeigt anschließend die riesige Welt von Aincrad, die offenbar stark auf Erkundung setzt. Kontrollpunkte decken neue Kartenbereiche auf und markieren gleichzeitig Schatzkisten, Mechanismen oder versteckte Wege.

Besonders ausführlich präsentiert das Video außerdem das Kampfsystem. Ausdauer und SP spielen dabei eine zentrale Rolle, denn Angriffe, Ausweichrollen oder Blocken verbrauchen Ressourcen. Gleichzeitig stehen verschiedene Waffentypen mit eigenen Stärken zur Verfügung – vom klassischen Schwert-und-Schild-Stil bis hin zur schweren Zweihandaxt.

Auch Partner spielen eine wichtige Rolle. Für jede Quest kann ein Begleiter ausgewählt werden, der mit eigenen Fähigkeiten unterstützt. Im Kampf lässt sich dabei flexibel zwischen einem Wechselmodus und einem freien Modus wechseln, um auf unterschiedliche Situationen zu reagieren.

Crafting und Bosskämpfe als wichtiger Bestandteil

Neben den Kämpfen legt Echoes of Aincrad offenbar großen Wert auf Charakter-Builds und Crafting-Systeme. In Städten wie der „Stadt der Anfänge“ können Waffen verbessert, Gegenstände hergestellt und sogenannte EX-MODs kombiniert werden, die zusätzliche Spezialeffekte verleihen.

Besonders gefährlich sollen natürlich wieder die Bosskämpfe werden. Laut Trailer müssen Spieler hier Paraden, Ausweichmanöver und Konter gezielt einsetzen, um überhaupt eine Chance gegen die mächtigen Gegner zu haben.

Echoes of Aincrad: Sword Art Online von Entwickler Game Studio und Publisher Bandai Namco erscheint am 10. Juli für PlayStation 5, Xbox Series und den PC. Wir haben uns übrigens bereits in der Vergangenheit einige andere Trailer zum Spiel genauer angesehen – darunter auch ein Gameplay-Trailer.

Außerdem haben wir einen Trailer mit deutschen Untertiteln für den Anime-Film behandelt, der der Ultimate Edition beiliegt. Schaut dort unbedingt ebenfalls mal rein. Wie gefällt euch das neue Material?

Der System-Trailer:

via Bandai Namco, Bildmaterial: Echoes of Aincrad: Sword Art Online, Bandai Namco, Game Studio