Capcom: KI soll keine Kunst erschaffen, sondern das Potenzial von Kreativen fördern

Der Einsatz von KI in der Videospielentwicklung bleibt heiß diskutiert und auch Capcom positioniert sich zu dem Thema. Wenn es nach Shinichi Inoue, Vice President für Game-Development-Plattformen und KI-Lösungen bei Capcom, geht, diene KI nicht dazu „Kunst zu erschaffen, sondern dazu, das Potenzial von Kreativen freizusetzen“.
Im Gespräch mit 4Gamer auf der Google Cloud Next 2026 in Las Vegas erläuterte Inoue-san, wie Capcom KI während der Entwicklung einsetzt, und stellte dabei klar, dass das Unternehmen diese Tools nicht zur Erstellung von Kunstwerken nutze.
„KI entwickelt sich rasant weiter und verfügt über eine zunehmend fortschrittliche Intelligenz. Bisweilen übertrifft sie die meisten Menschen, und ich habe das Gefühl, dass sie sogar die Besten unter den Menschen bereits überholt hat“, so Inoue gegenüber 4Gamer.
Er erklärt weiter: „Andererseits gibt es etwas, das wir in der Unterhaltungsindustrie im Zusammenhang mit dieser Intelligenz als äußerst wichtig erachten: die ‚Sensibilität‘.“ An die Sensibilität eines menschlichen Kreativen reiche selbst „eine KI mit dem höchsten Intelligenzniveau“ nicht heran, findet Inoue.
Selbst eine KI mit dem höchsten Intelligenzniveau reicht in puncto Sensibilität noch immer nicht an unsere menschlichen Kreativen heran. Daher sei es sinnvoller, den Fokus auf die Sensibilität zu legen. Dies sei entscheidend „für das harmonische Zusammenwirken mit unseren Kreativen“.
Routine automatisieren, um Kreativität zu fördern
Auch Kazuki Abe, Technical Director bei Capcom, war vor Ort und nutzte die Gelegenheit, um die unverzichtbare Bedeutung menschlicher Kreativer hervorzuheben. „Unser Ziel ist es, jene Routineaufgaben, die im Zuge kreativer Arbeit anfallen, durch den Einsatz von KI zu automatisieren“, so Abe. „Der Mensch muss stets die Qualität gewährleisten. Daher kontrolliert er sowohl den Input – dort, wo der KI Befehle erteilt werden – als auch den Output, wo die Ergebnisse entstehen. Wir entwickeln ein System, das es der KI ermöglicht, die Zwischenschritte effizient abzuwickeln.“
Die Spieleentwicklung ist im Laufe der letzten Jahrzehnte zunehmend komplexer und kostspieliger geworden – bedingt durch die gestiegenen Anforderungen an visuelle Detailtreue und mechanische Tiefe. Inoue möchte nun die neue Technologie nutzen, um zu den traditionellen Arbeitsweisen zurückzukehren.
„Die Idee ist denkbar einfach: Wir wollen zu jenem Zustand der Vergangenheit zurückfinden, in dem Menschen interessante Ideen diskutierten, einen Konsens erzielten und diese Ideen anschließend zum Leben erweckten“, erklärt Inoue. „Damals verstanden alle an der Entwicklung Beteiligten den jeweiligen Kontext sowie die zugrundeliegenden Absichten vollumfänglich – eine Voraussetzung, die ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit ermöglichte.“
Sein Fazit: „Aus diesem Grund möchten wir ein kontextbezogenes Modell für die zwischenmenschliche Kommunikation bereitstellen und so für Klarheit hinsichtlich der jeweiligen Absichten sorgen. Unser übergeordnetes Ziel ist es, ein Medium zu schaffen, das die Zusammenarbeit maßgeblich erleichtert.“
8 Kommentare
Das Gebäude war schon seit vielen Jahren auf der Zielliste, wenn nicht Jahrzehnte. Niemand hat geprüft, ob es immer noch Teil der Militäranlage ist. LLMs sind Teil der Gleichung natürlich aber das eigentlich katastrophale ist der generelle Mangel an Überprüfung und Reflexion. Im Grunde sind LLM ein Symptom des Wunsches nach Komfort. Was zu einem gewissen Grad total richtig und wichtig ist. Ich finde es klasse bei Twitter viel besser als mit Google übersetzen zu können und würde mir das auch für das Steam Forum bspw. wünschen. Aber es ist katastrophal, wie dieser Wunsch danach, dass einem Technik alles abnimmt, sich überall festsetzt und wir das sogar im Militär finden und dann eine Maschine unupgedatete Abschußlisten heranziehen, die dann Menschenleben fordern.
Das ganze Thema ist ein hochgradig zweischneidiges Schwert und es wäre sehr viel sinnvoller, gäbe es deutlich mehr Begrenzungen von ganz oben verordnet, damit man behutsamer damit umgeht. Wobei ich viel weniger ans Private denke als an Firmen und staatliche Akteure.
Jo...
Da wird es aber in so Einigen Bereichen und Hinsichten Leider Interessenskonflikte geben.
Ist bspw. wie mit der Waffenindustrie in den USA, der Tabakindustrie im Allgemeinen, der Spirituosenindustrie im Allgemeinen und Einigen anderen Industrien, wo eben unter Anderem Interessenskonflikte starken Konsequenzen im Wege stehen.
Industrie bedeutet eben Arbeitsplätze (eher Mehr zufriedene Bevölkerung, statt weniger) und Steuereinnahmen.
Würden die drei von mir genannten Industrien Tatsächlich Möglichst Stark und Konsequent reguliert oder gar dessen Produkte verboten werden, gäbe es sicherlich so Einige Weniger Tote im Jahr.
Die jeweiligen Industrie, die im jeweiligen Land aber für Steuereinnahmen und Arbeitsplätze sorgt, wird aber eben im jeweiligen entsprechenden Land möglichst wenig reguliert, um eben die Steuereinnahmen und Arbeitsplätze so wenig wie möglich zu "gefährden" ...
Und da wird eben teilweise auch eher die Gefährdung von Gesundheit und Leben jeweiliger "Konsumenten" in Kauf genommen.
In den Meisten bis Allermeisten Fällen kommt noch (erschwerend) hinzu, dass die Individuen (also die Menschen) hinter den operativen Regierungen (oder zumindest Teile dessen) Selbst und Persönlich ein (manchmal nicht unerheblicher) Teil "irgendeiner" Industrie waren (und teilweise auch nach der Zeit in der jeweiligen Regierung auch wieder sind) , weshalb es häufig selbst Diesbezüglich Interessenskonflikte (dem Wohle der Allgemeinen Bevölkerung dienen ...oder... der jeweiligen Industrie dienen und somit dann (un)mittelbar auch sich persönlich Selbst dienen) geben könnte (und manchmal sicher auch Tatsächlich gibt, was dann quasi, bei Bevorteilung der Industrie gegenüber der Allgemeinen Bevölkerung, einer korrupten Regierung oder einem korrupten Teil einer Regierung gleichkäme bzw. im tatsächlichen Falle Dem eben auch tatsächlich gleichkommt) ...
Von "Bestechung" / Vergleichbarem/Ähnlichem ganz zu schweigen.
Ich würde es aus Interesse der Erfahrungen und des Lernens an den Tatsächlichen Konsequenzen (und Nicht nur den Befürchteten, die ja Nicht Zwangsläufig eintreten Müssten) Sehr begrüßen, wenn sich mal operative Staatsoberhäupter aus Industrienationen konsequent und kompromisslos Gegen Lobbyismus und Vergleichbares / Ähnliches stellen würden ... und z.B. auch Gehaltsobergrenzen für Manager und Vergleichbare einführen würden.
Sowas wird aber wohl leider nicht passieren, da die (ja nicht ganz unberechtigten) Befürchteten Konsequenzen, dass bspw. jene Unternehmensführung "mitsamt jeweiligem Unternehmen an sich" in ein dann für jeweiliges Unternehmen (inkl. jeweiliger Führung) attraktiveres Land umziehen Könnte, wahrscheinlich viel zu schwer wiegen.
Nur...
So wird man eben auch nie erfahren können, ob sowas denn dann auch die Tatsächlichen Konsequenzen wären...
Oder ob sich die Unternehmensführungen dann doch lieber den Staatsoberhäuptern zugunsten der Allgemeinen Bevölkerungen im jeweiligen Land beugen würden, statt sich und dem Unternehmen einen jahrelangen Umzug in ein anderes Land zuzumuten.
Und was wäre wohl erst los, wenn es zugunsten der Allgemeinen Bevölkerung in jedem Land so funktionieren würde.?...
Dann gäbe es solche "Umzugsbefürchtungen" irgendwann gar nicht erst mehr. 🤷♂️
Das ist auch alles nur eine Momentaufnahme. Irgendwann wird die KI Blase platzen oder zumindest einschrumpel weil die Erwartungen derzeit einfach überzogen sind und jeder Foto hat. Irgendwann sehr viel später wird es gesetzliche Regelungen noch geben. Die Jünger und Vater kommen runter, etc.
Diese Zeit habe ich buchstäblich nicht zur Verfügung.
Ich habe 18 Jahre Berufserfahrung in einem Job, den die KI mit der scharfen Klinge wegrasiert. Seit März machen wir Kurzarbeit. Ende nicht abzusehen, außer das Schlimme.
Tech-Konzerne investieren nicht 2.500.000.000.000,00 € in eine Bubble, die in ein paar Jahren sicher platzt.
Tun sie ja auch nicht. Man darf halt auch nicht unterschlagen wie inzestiös das Ganze Konstrukt ist, bei dem man gegenseitig von sich selbst kauft. Oder man schaue mal zu SpaceX und wie Musk das gemeine Volk zahlen lässt. Für SpaceX wurden extra die Nasdaq Regeln angepasst, was dazu führt, dass Index Funds automatisch SpaceX kaufen und das heißt, dass Willy Wobald der mit seinem Pensions Fund eigentlich für sein Alter vorsorgen will, automatisch Geld ausgibt für SpaceX. Dasselbe, wenn jemand in den S&P 500 investiert. Diese Tech-Konzerne profitieren gehörig von solchen Automatismen.