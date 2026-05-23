Geld spielt keine Rolle, diesmal geht es ums Überleben: NieR hilft mit 2B und 9S intern aus

Es läuft offenbar alles andere als gut für Killer Inn. Obwohl sich der asymmetrische Multiplayer-Titel noch im Early Access befindet, wirken die bisherigen Zahlen und Reaktionen alles andere als rosig.

Gerade einmal rund 800 gleichzeitige SpielerInnen im bisherigen Peak, sehr „gemischte“ Steam-Reviews und nun sogar ein Rabatt von satten 75 Prozent auf 2,49 Euro sprechen eine ziemlich deutliche Sprache. Jetzt sollen offenbar 2B und 9S aus NieR: Automata in einer neuen Kollaboration den Karren aus dem Dreck ziehen.

Tatsächlich scheint kaum ein Spiel vor einer NieR-Kollaboration sicher. „Für Geld sagen wir zu allem Ja“, witzelte der offizielle NieR-Account einst bei Twitter, als die Kollaboration zwischen Stellar Blade und NieR:Automata angekündigt wurde.

In der Folge gab es weitaus abwegigere Crossover, beispielsweise mit dem Looter-Shooter The First Descendant oder mit Overwatch. Allein: Für die neue „Killer Inn“-Kollaboration gibt’s wahrscheinlich kein Geld … schließlich ist Square Enix hier selbst der Publisher.

NieR-Crossover jetzt live

Wie Square Enix angekündigt hat, ist ab sofort ein „NieR: Automata“-Crossover im Spiel verfügbar. Dabei erhalten einige Figuren neue Skins im Stil von 2B und 9S. Die 2B-Version ersetzt beispielsweise Coromo, während die 9S-Optik für die Figur Miao gedacht ist. Zusätzlich gibt es neue Emotes, Banner, Titel sowie einen Battle Pass mit weiteren kosmetischen Belohnungen.

Parallel dazu startete außerdem eine kostenlose Testversion. SpielerInnen können damit online mit anderen antreten, allerdings offenbar nicht auf alle Charaktere oder Spielmodi zugreifen. Fortschritte aus der Trial-Version sollen später übernommen werden können.

Killer … was?

Killer Inn wurde beim Summer Game Fest 2025 erstmals vorgestellt und erschien am 12. Februar 2026 im Early Access auf Steam. Entwickelt wird das Spiel von Tactic Studios und Square Enix.

SpielerInnen treten dort in einem Social-Deduction-Spiel gegeneinander an: 24 Teilnehmer verbringen eine Nacht in einem Schloss, während „Wölfe“ heimlich versuchen, die übrigen „Lämmer“ auszuschalten.

Das neue NieR-Crossover dürfte außerdem erneut Aussagen von Serien-Schöpfer Yoko Taro Auftrieb geben. Dieser scherzte zuletzt, dass man NieR: Automata wohl noch ordentlich „melken“ wolle als um den eventuellen Nachfolger des Titels ging.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Square Enix