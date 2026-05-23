Geld spielt keine Rolle, diesmal geht es ums Überleben: NieR hilft mit 2B und 9S intern aus

Es läuft offenbar alles andere als gut für Killer Inn. Obwohl sich der asymmetrische Multiplayer-Titel noch im Early Access befindet, wirken die bisherigen Zahlen und Reaktionen alles andere als rosig.
Gerade einmal rund 800 gleichzeitige SpielerInnen im bisherigen Peak, sehr „gemischte“ Steam-Reviews und nun sogar ein Rabatt von satten 75 Prozent auf 2,49 Euro sprechen eine ziemlich deutliche Sprache. Jetzt sollen offenbar 2B und 9S aus NieR: Automata in einer neuen Kollaboration den Karren aus dem Dreck ziehen.
Tatsächlich scheint kaum ein Spiel vor einer NieR-Kollaboration sicher. „Für Geld sagen wir zu allem Ja“, witzelte der offizielle NieR-Account einst bei Twitter, als die Kollaboration zwischen Stellar Blade und NieR:Automata angekündigt wurde.
In der Folge gab es weitaus abwegigere Crossover, beispielsweise mit dem Looter-Shooter The First Descendant oder mit Overwatch. Allein: Für die neue „Killer Inn“-Kollaboration gibt’s wahrscheinlich kein Geld … schließlich ist Square Enix hier selbst der Publisher.
NieR-Crossover jetzt live
Wie Square Enix angekündigt hat, ist ab sofort ein „NieR: Automata“-Crossover im Spiel verfügbar. Dabei erhalten einige Figuren neue Skins im Stil von 2B und 9S. Die 2B-Version ersetzt beispielsweise Coromo, während die 9S-Optik für die Figur Miao gedacht ist. Zusätzlich gibt es neue Emotes, Banner, Titel sowie einen Battle Pass mit weiteren kosmetischen Belohnungen.
Parallel dazu startete außerdem eine kostenlose Testversion. SpielerInnen können damit online mit anderen antreten, allerdings offenbar nicht auf alle Charaktere oder Spielmodi zugreifen. Fortschritte aus der Trial-Version sollen später übernommen werden können.
Killer … was?
Killer Inn wurde beim Summer Game Fest 2025 erstmals vorgestellt und erschien am 12. Februar 2026 im Early Access auf Steam. Entwickelt wird das Spiel von Tactic Studios und Square Enix.
SpielerInnen treten dort in einem Social-Deduction-Spiel gegeneinander an: 24 Teilnehmer verbringen eine Nacht in einem Schloss, während „Wölfe“ heimlich versuchen, die übrigen „Lämmer“ auszuschalten.
Das neue NieR-Crossover dürfte außerdem erneut Aussagen von Serien-Schöpfer Yoko Taro Auftrieb geben. Dieser scherzte zuletzt, dass man NieR: Automata wohl noch ordentlich „melken“ wolle als um den eventuellen Nachfolger des Titels ging.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Square Enix
3 Kommentare
Dafür, dass die Zukunft des NieR-Franchises ungewiss ist, taugt es doch erstaunlich gut als Melkkuh. Wenn der über Jahrzehnte künstlich am Leben gehaltene FF7-Hype nicht mehr zieht, muss mittlerweile offenbar NieR: Automata herhalten. Dass Killer Inn schon in der Early-Access-Phase auf derartige Unterstützung angewiesen zu sein scheint, spricht nicht wirklich für das Projekt.
Was einfach ungeheuer schade ist, dass diese einstmals fantastischen Figuren nun für so ziemlich alles herhalten müssen. Persona hat es ja vorgemacht. Zufriedenstellend abgeschlossene Character-Arcs und komplette Abschlüsse der Story bewahren halt auch nicht davor, dass die Figuren dann noch für ein Tanzspiel herhalten müssen^^
Aber bei den Charakteren von Nier ist es eben nochmal schlimmer und dieser ganze "Für Geld machen wir alles" Slogan von vor einigen Monaten, wo man sich selbst nicht so ernst genommen hat anscheinend, kommt nun halt nochmal ganz anders. Nun müssen die Charaktere dann leider wieder für den hauseigenen Rohrkrepierer herhalten.
Und genau das ist Killer Inn ja auch. Genau so ein Rohrkrepierer wie Foamstars. Jetzt versucht man halt mit einer bekannten Marke das Spiel etwas zu pushen und verramscht das komplette Spiel, was ja mit nem 10er oder so sowieso schon billig war.
Und wenn das alles nicht klappen sollte und das Spiel schon keiner für 2 Euro mit Nier Charakteren haben möchte geschweige denn eine Free-Trial, müssen vermutlich bald Final Fantasy VII Charaktere dafür herhalten
Oder man macht einfach folgendes:
Spoiler anzeigen
Oder man übersetzt den Spruch meiner Signatur mal mit einem Onlone-Translator. Da kommt vermutlich auch eine optimale Lösung für Killer Inn bei raus.
Traurigerweise haben wir hier sogar nen Projekt was durchaus Potential gehabt hätte. Aber mit den typischen Live Service Problemen kämpft.
-Auf Player Feedback wird 0 eingegangen
-Recht schnell repetatives Gameplay
-schwammiges Gunplay
-Character Balancing fürn Arsch
-0 Werbung für das Spiel
-Kein Crossplay bzw generell kein Konsolenrelease
Ich glaub auch ein Deduktionsspiel wie Werwolf bzw Among us funktioniert halt 0 wenn es gar keine Spieler Interaktionen gibt untereinander. Im Prinzip macht halt jeder sein eigenes Ding. Hab immermal wieder Streamern dabei zugeschaut wie sie das Game spielen und selbst in nem 2er Squad die gesamten Lobbies auseinandernehmen wenn man eben zusammen absprachen treffen kann.