Der rasante Top-Down-Shooter Kusan: City of Wolves von PQube Games erhält einen Termin

Wer an actiongeladene Top-Down-Shooter mit pulsierender Musik und neonfarbener Grafik denkt, dem fällt sicherlich Hotline Miami ein. Ein ähnlicher Genrevertreter erscheint nun mit Kusan: City of Wolves am 30. Juli für PCs und Konsolen. Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch. Für PS5 und Switch wird es zudem eine physische Version geben, die bei Amazon* schon vorbestellbar ist.

In dem anspruchsvollen Top-Down-Shooter schlüpft ihr in die Rolle des Söldners Jin, um ein junges Mädchen zu retten und die neonfarbene Unterwelt von Kusan vor einer gefährlichen Verschwörung aufzudecken. Dabei ist das Spiel nicht nur durch Graphic-Novel-Zwischensequenzen filmreif inszeniert, sondern erfordert beim Gameplay absolute Präzision.

Rasante Action und energiegeladener Soundtrack

Ihr bewegt euch rasant und präzise durch 54 handgefertigte, kompakt designte Arenen. In diesen führt ihr letztlich durch rasante Schusswechsel, präzise Schläge, perfektes Parieren und blitzschnelle Ausweichmanöver spektakuläre Action-Kombos aus und verfallt in einen dynamischen Rhythmus. Dabei läuft ein adrenalingeladener Soundtrack des Hip-Hop-Künstlers Loptimist, der für noch mehr Energie sorgen soll.

Zu den gewöhnlichen Gegnern gesellen sich epische Bosskämpfe mit komplexeren Angriffsmustern. Es gilt also, die eigenen Fertigkeiten passend einzusetzen, die eigene Ausrüstung zu optimieren, Jins mechanische Kampfhand aufzurüsten, neue Waffen freizuschalten und das Loadout perfekt an den eigenen Spielstil anzupassen.

Wer vom Ankündigungstrailer angetan ist, kann Kusan: City of Wolves vorab mit der kostenlosen Demo auf PCs via Steam, PlayStation 5 und Xbox Series testen. Physisch erscheint Kusan für PS5 und Switch, bei Amazon* könnt ihr es schon finden.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Kusan: City of Wolves, PQube Games, CIRCLEfromDOT