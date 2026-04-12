Das war … Kalenderwoche 15/2026

Der neue Zelda-Film gibt zu reden und auch Level-5 wusste mit dem jährlichen Livestream zu unterhalten. Nach den weiteren Videos der Woche gibt es zum Schluss auch noch zwei neue Reviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Der Live-Action-Film zu The Legend of Zelda ist noch ohne Trailer, gibt jedoch bereits Anlass zu Diskussionen. So hat aktuell der ehemalige Nintendo-Designer Takaya Imamura seine Sorgen geäußert. Man darf auf den ersten Trailer gespannt sein.

Im Spiele-Sektor gab es die spannendsten Neuigkeiten bei der Level-5 Vision 2026. In der Ausstrahlung gab es zwei Neuankündigungen mit dem Remake Snack World: Reloaded (PS5, Switch 2, PC) sowie dem Puzzle-Spiel Pufflings: Journey Through a Fantasy World (Mobil). Mit Spannung erwartet wurde aber vor allem der Auftritt von Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes (PS5, Switch, Switch 2, PC). Neben dem Trailer gab es auch neue Plattformen. Ein Lebenszeichen sandte auch Holy Horror Mansion aus, hier nannte man aber noch nicht mal die Plattformen. Zudem findet Fantasy Life i: Die Zeitdiebin seinen Weg auch auf Mobilgeräte.

Ebenfalls frisch angekündigt wurde My Hero Academia: United Survival (Mobil), die Details sind aber noch spärlich. Kurz vor der Veröffentlichung gab Nintendo weitere Einblicke in Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden (Switch), zunächst in die Beta-Phase geht hingegen Monster Hunter Outlanders (Mobil). Im Juli erwartet uns Rhythm Paradise Groove (Switch) und schon im Juni erscheinen die Remakes R-Type Tactics I • II Cosmos (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC). Zum Castlevania-Comeback Castlevania: Belmont’s Curse (PS5, Switch, Xbox Series, PC) sahen wir Gameplay, die Veröffentlichung soll noch dieses Jahr erfolgen.

Das deutsche Indie-Projekt Alabaster Dawn (PC) von den CrossCode-Machern dreht bald seine Runden im Early Access. Eine Demo gibt es für Neverway (Switch, PC), der Genre-Mix verspricht ganz interessant zu werden. Im September gibt es JRPG-Futter dank Another Eden Begins (Switch, Switch, PC), inklusive Zeitreisen. Ab sofort entspannt loskochen könnt ihr mit KuloNiku: Bowl Up! (PC). Bereits in der nächsten Woche erscheint Death by Scrolling von Ron Gilbert für Konsolen und auch die Mecha-Girls aus Starward machen ihre Aufwartung auf PlayStation 5.

Mit Version 4.2 feiert Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil) den dritten Geburtstag. Auch nach all den Jahren geht es munter weiter mit Updates für No Man’s Sky (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC), neuerdings gibt es sogar Monsterkämpfe. Gleich dreifache Verstärkung gibt es bei Nintendo Switch Online. Weiterhin ungebrochen ist die Kreativität bei den Spielern von Pokémon Pokopia (Switch 2). Bei Kickstarter erfolgreich gesammelt hat ein Buch zu Final Fantasy Tactics. Bei One Piece gibt es neue Entwicklungen im Anime-Bereich.

Damit kommen wir nun noch zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Mit knalligen Farben kommt der Anime-Racer Screamer (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) daher. Das Spiel macht einen Riesenspaß, hat jedoch auch mit Problemen zu kämpfen. Mit sieben Spielen trumpft die Mega Man Star Force Legacy Collection (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) auf. Die Spin-off-Serie bekommt dabei so ziemlich alles, was man sich hätte wünschen können.