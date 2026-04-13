Vom Zwei-Personen-Team aus Deutschland zum Steam-Hype: Survival-Mix erhält Termin

Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne im Jahr 2023 und langer Entwicklungszeit ist es endlich so weit: Solarpunk erscheint am 8. Juni für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 sowie den PC. Eine Demo ist bereits verfügbar und gibt erste Einblicke in das entspannte Survival-Erlebnis.

Das Spiel wurde über mehrere Jahre hinweg vom sehr kleinen Entwickler Cyberwave aus Deutschland entwickelt, das den Großteil der Arbeit nur zu zweit gestemmt hat. Entsprechend groß ist nun die Erleichterung, das Projekt endlich veröffentlichen zu können, wie aus einer Mitteilung auf Steam hervorgeht.

Das Spiel gehört schon seit längerer Zeit zu den am häufigsten gewishlisteten Spielen auf Steam. Während der feststehende Termin für PC-Steam für das kleine Team ein riesiger Grund zum Feiern ist, dürfen sich auch Konsolenfans freuen: Solarpunk wird portiert.

Man sei stolz darauf, „mitteilen zu können, dass die Konsolen-Portierung von Mi’pu’mi Games übernommen wird, einem äußerst erfahrenen und renommierten Veteranen-Team.“ Einen Termin für die Konsolenversion gibt es aber noch nicht.

Survival trifft auf Entspannung und Nachhaltigkeit

Solarpunk entführt euch in eine futuristische Welt aus schwebenden Inseln, in der ihr alleine oder gemeinsam mit Freunden eure eigene Basis aufbaut. Dabei stehen nicht Kampf und Stress im Vordergrund, sondern ein ruhiges, nachhaltiges Miteinander mit der Umwelt.

Ihr baut Gebäude, baut Nahrung an, kümmert euch um Tiere und erkundet mit eurem eigenen Luftschiff neue Inseln. Energie gewinnt ihr aus Sonne, Wind und Wasser, wobei auch das Wetter eine Rolle spielt und eure Planung beeinflusst.

Ein besonderer Fokus liegt auf Automatisierung und Freiheit beim Bauen. Mithilfe von Drohnen könnt ihr Ressourcen sammeln lassen, während ihr eure Insel gestaltet oder neue Gebiete entdeckt. Im Multiplayer könnt ihr gemeinsam an Projekten arbeiten oder euch jeweils euren eigenen Platz im Himmel erschaffen.

Mit seinem Mix aus Survival, Aufbau und entspannter Atmosphäre könnte Solarpunk vor allem Fans von Cozy-Games ansprechen, die eine ruhigere Alternative zum klassischen Genre suchen. Einen neuen Trailer könnt ihr euch unten anschauen.

Der Trailer:

via Gemastu, Bildmaterial: Solarpunk, rokaplay, Cyberwave