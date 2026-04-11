Level-5 kündigt Remake an: Snack World wird mit umfangreichen Neuerungen neu aufgelegt

Im Rahmen der „Vision 2026 Craftsmanship“-Präsentation hat Level-5 mit Snack World: Reloaded ein umfangreiches Remake vorgestellt. Der Titel erscheint für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 sowie PC via Steam – und bringt die Reihe damit erstmals auch auf Plattformen außerhalb von Nintendo-Systemen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde bislang noch nicht genannt.
Remake mit großen Änderungen
Die Neuauflage basiert auf Snack World: The Dungeon Crawl (dt. Die Schatzjagd) – Gold, das ursprünglich auf einem 2017 in Japan erschienenen Spiel für den 3DS basiert und 2020 auf der Switch als verbesserte Version (Gold) nach Europa kam.
Für Snack World: Reloaded verspricht Level-5 jedoch weit mehr als nur ein simples Remaster. CEO Akihiro Hino erklärte, dass Gameplay, Steuerung und sogar die Story umfassend überarbeitet wurden – so stark, dass sich das Spiel beinahe wie ein komplett neuer Titel anfühlen soll.
Neben deutlich verbesserten Grafiken, die eine Art Diorama-Optik erzeugen sollen, wird auch ein neuer Spielmodus integriert. Dieser erlaubt es, die Geschichte aus der Perspektive von Chup, dem Protagonisten des Anime, zu erleben.
Mit diesen umfangreichen Anpassungen richtet sich Snack World: Reloaded sowohl an langjährige Fans als auch an Neueinsteiger. Weitere Details dürften in den kommenden Monaten folgen. Einen ersten Trailer gibt es jetzt schon.
Neue Informationen zu Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes gab es übrigens ebenfalls im Rahmen des Events. Außerdem enthüllte Level-5 eine physische Version zu Inazuma Eleven: Victory Road und eine neue Mobile-Adaption zu Fantasy Life i: Die Zeitdiebin.
4 Kommentare
Bisher waren die Spiele nicht wirklich erfolgreich, oder dann gabs ja noch den Anime, dessen Protagonist nun berücksichtigt wird im Spiel. Vielleicht schaue ich's mir mit dem Remake noch mal an.
Ja, das ist wirklich merkwürdig. Eventuell sollte man auch ein wenig die Controller in den Fokus rücken und da mit jemandem zusammenarbeiten.
Viel zu viele denken bei Mobile Gaming an fummelige Touchsteuerungen, dabei gibt es extrem erschwingliche Controller, die Top-Smartphones quasi in eine Switch 3 oder 4 verwandeln.
Vor Kurzem kam Sea of Stars, und das hat laut dem Playstore gerade mal 5000 Downloads erreicht ... und es kostet nur 8,99 €.
Was ich nicht verstehe ist: Jeder hat ein Smartphone, die meisten dieser Smartphones haben extrem gute Displays, und das Einzige, was fehlt, ist je nach Anspruch der Controller für 30 € bis 200 €. Es ist absolut nichts anderes als andere Handhelds, meist sogar besser.
Und wer erst mal gemerkt hat, wie gut Cloud- und Remote-Gaming übers 5G-Netz und WLAN 5 GHz funktioniert, hat quasi ein Gerät, welches alles kann.
Von Emulatoren usw. fange ich mal gar nicht an.
also ich habe das game gerne gezockt ich wollte sogar damals mir die ganzen keychain waffen holen die man einscanen konnte und sogar diese handy was man im game nutze Xd als ich gelesen habe das das kommt habe ich gleich als erstes wieder nach dem merch gesucht ich bezweifel das diese hier komplet auf deutsch erscheinen wird
Snack World liegt immer noch ungespielt hier. Dabei hab ich schon sehr Lust drauf, leider auch auf die anderen Titel. Hab auch erst vor kurzem das Switch Regal rausgenommen, um alles um zu sortieren.
Denke nicht dass ich da neu zugreifen werde, zumal ich dann auch eher, zu meiner alte Switch Version greifen würde.
Ein paar neue Story-Fetzen brauche ich jetzt nicht unbedingt bei so einer Art von Spiel.