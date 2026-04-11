Level-5 kündigt Remake an: Snack World wird mit umfangreichen Neuerungen neu aufgelegt

Im Rahmen der „Vision 2026 Craftsmanship“-Präsentation hat Level-5 mit Snack World: Reloaded ein umfangreiches Remake vorgestellt. Der Titel erscheint für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 sowie PC via Steam – und bringt die Reihe damit erstmals auch auf Plattformen außerhalb von Nintendo-Systemen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde bislang noch nicht genannt.

Remake mit großen Änderungen

Die Neuauflage basiert auf Snack World: The Dungeon Crawl (dt. Die Schatzjagd) – Gold, das ursprünglich auf einem 2017 in Japan erschienenen Spiel für den 3DS basiert und 2020 auf der Switch als verbesserte Version (Gold) nach Europa kam.

Für Snack World: Reloaded verspricht Level-5 jedoch weit mehr als nur ein simples Remaster. CEO Akihiro Hino erklärte, dass Gameplay, Steuerung und sogar die Story umfassend überarbeitet wurden – so stark, dass sich das Spiel beinahe wie ein komplett neuer Titel anfühlen soll.

Neben deutlich verbesserten Grafiken, die eine Art Diorama-Optik erzeugen sollen, wird auch ein neuer Spielmodus integriert. Dieser erlaubt es, die Geschichte aus der Perspektive von Chup, dem Protagonisten des Anime, zu erleben.

Mit diesen umfangreichen Anpassungen richtet sich Snack World: Reloaded sowohl an langjährige Fans als auch an Neueinsteiger. Weitere Details dürften in den kommenden Monaten folgen. Einen ersten Trailer gibt es jetzt schon.

Neue Informationen zu Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes gab es übrigens ebenfalls im Rahmen des Events. Außerdem enthüllte Level-5 eine physische Version zu Inazuma Eleven: Victory Road und eine neue Mobile-Adaption zu Fantasy Life i: Die Zeitdiebin.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Snack World: Reloaded, Level-5