Das Debütspiel einer späteren Berühmtheit ist ab heute bei Switch Online spielbar

Nintendo hat heute einmal mehr drei neue NES-Spiele bei Nintendo Classics an den Start gebracht. Wie so oft werden diese Klassiker von Fans ein wenig stiefmütterlich behandelt, aber auch diesmal lohnt sich wieder ein Blick.

Mit Pac-Man (NES) gibt es den Klassiker schlechthin. Es ist natürlich nicht die erste Version des Spiels, aber eine populäre. Pac-Man (NES) wurde bereits in der Virtual Console für Wii, Wii U und 3DS neu aufgelegt, aber dort sind bekanntlich keine Käufe mehr möglich. Der Start im „Switch Online“-Abo macht das Spiel also wieder breit verfügbar.

Auch The Tower of Druaga ist ein Namco-Spiel. Druaga wurde von Masanobu Endō erdacht, der zuvor mit Xevious (1983) Schlagzeilen machte. Ki wurde von Druaga entführt und ihr Verlobter Gilgamesh macht sich auf, die Spitze eines gigantischen Turms zu erklimmen, um Ki zu retten. Das Action-RPG führt euch als Ritter durch Labyrinthe, in denen es jeweils gilt, den Schlüssel für die nächste Ebene zu finden.

Mendel Palance (in Japan: Quinty) ist vielleicht die interessanteste der drei Veröffentlichungen. Das Puzzle-Game feierte 1989 sein Debüt und wurde von Game Freak (Pokémon) entwickelt. In Japan wurde es ebenfalls von Namco vertrieben, im Westen hingegen von der legendären Firma Hudson Soft. Es ist das Debütspiel eines gewissen Satoshi Tajiri.

Genau, der Satoshi Tajiri, der einige Jahre später Pokémon erschaffen sollte. Im Spiel lauft ihr durch kleine Räume, wobei euch Gegner beständig verfolgen. Ihr müsst sie besiegen, indem ihr Bodenplatten umdreht, welche die Gegner dann umschubsen. Angriff ist die beste Verteidigung, probiert es doch mal aus!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Nintendo