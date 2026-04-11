Alabaster Dawn: Das neue Spiel der CrossCode-Macher startet in Kürze in den Early-Access

Mit Alabaster Dawn steckt das neueste Werk der „CrossCode“-Macher in den Startlöchern. Gewissermaßen zumindest, denn wie man im Rahmen der jüngsten Ausgabe der Triple i Initiative bekannt gab, soll das Action-RPG zum 7. Mai in den Early Access via Steam starten.

Mit ihrem Vorgängerprojekt erntete die deutsche Indie-Schmiede Radical Fish Games internationale Lorbeeren. Nur naheliegend also, dass eine Demo von Alabaster Dawn im letzten Jahr in stolzen 250.000 Wishlist-Einträgen resultierte.

Ein narratives RPG und Early-Access? Passt nicht ganz zusammen, das wissen auch die Macher. „Da es sich hierbei um ein langes Action-RPG mit Storyfokus handelt, gibt es noch viele Inhalte, die entwickelt werden müssen“, erklärt man.

„Durch Early Access können wir das Potenzial des fertigen Spiels aber noch weiter ausschöpfen. Gleichzeitig geben wir Spielern so die Gelegenheit, alle verfügbaren Inhalte schon vorab zu erleben, damit sie uns wichtiges Feedback für die Entwicklung geben können.“

Bis zur Mitte von Kapitel 2

Im Rahmen der Early-Access-Phase sollen SpielerInnen Zugriff auf „die Story bis zur Mitte von Kapitel 2“ erhalten, das entspreche einer Spielzeit von rund zehn Stunden. Die Macher schätzen die Dauer Early-Access-Phase auf zwei Jahre. Dann soll die Vollversion veröffentlicht werden, die mit ihren sieben Kapiteln eine Spielzeit von etwa 40 Stunden bieten soll.

Alabaster Dawn im Early-Access-Trailer

Das neueste Dev-Log zum Spiel

via Gematsu, Bildmaterial: Alabaster Dawn, Radical Fish Games