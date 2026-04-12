Von den Toten auferstanden: Holy Horror Mansion zeigt sich im neuen Teaser-Trailer

In der neuesten Ausgabe der Level-5 Vision gab es durchaus die eine oder andere unerwartete Ankündigung, wenngleich viele sicher nicht überrascht sind, dass Spiele wie Decapolice oder Layton noch immer keinen festen Termin bekommen haben.

Gleiches gilt auch dem Spiel Holy Horror Mansion, welches 2024 von LEVEL-5 angekündigt wurde. „Yokai Watch“-Fans sahen direkt die Parallelen zum brachliegenden Marke. Weder Plattformen noch ein Veröffentlichungsjahr sind auch nach der neuesten Level-5 Vision bekannt, doch ein neuer Teaser-Trailer war dann doch noch drin.

Auffallend: Noch im ersten Ankündigungstrailer hat man klar auf Cel-Shading-Look gesetzt. Schaut man sich jedoch nun das neueste Video an, scheint man sich am Ende doch eher für den „Unreal Engine“-Look entschieden zu haben.

Das ist Holy Horror Mansion

Im ersten Trailer lernten wir Ten Lordland kennen, der mit seiner Familie in einem Apartment ganz oben in einem Hochhaus wohnt. Seine Großmutter ist die Vermieterin und so führt die Familie ein recht unbeschwertes Leben.

Außer, dass dieses Hochhaus auch der Zugang zu einer Unterwelt ist. Dort findet Ten Lordland eine Kamera in einem verschlossenen Raum und das Abenteuer beginnt. Er trifft auf kleine Geister, von denen er lernt, dass er auch ihr Freund sein kann.

Der neue Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Holy Horror Mansion, Level-5