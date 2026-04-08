Sorge um „Zelda-Magie“ – Ex-Nintendo-Designer bangt um Link und den Live-Action-Film

Nach dem erfolgreichen Kinostart vom Super Mario Galaxy Film richtet sich der Blick vieler Fans bereits auf das nächste große Filmprojekt von Nintendo. Gemeint ist der kommende Live-Action-Film zu The Legend of Zelda, der im nächsten Jahr in die Kinos kommen soll.
Offizielle Informationen zum Projekt sind bislang noch rar. Zwar gab es bereits erste Bilder und Details zu den Drehorten, doch auf einen richtigen Trailer warten Fans weiterhin. Nun hat sich jedoch eine interessante Stimme aus der Vergangenheit der Reihe zu Wort gemeldet.
Sorge um „Zelda-Magie“
Der ehemalige Nintendo-Designer (und Tingle-Schöpfer) Takaya Imamura, der unter anderem als Art Director an The Legend of Zelda: Majora’s Mask arbeitete, äußerte auf Twitter seine Gedanken zum kommenden Film.
Dabei ging es vor allem um eine Frage, die Fans schon länger beschäftigt: Wird Link im Film sprechen? Imamura zeigte sich dabei etwas skeptisch und erklärte übersetzt von Nintendo Everyhing: „In dem Moment, in dem Link das Wort ergreift … könnte die ‚Zelda-Magie‘, die jeder in seinem Herzen bewahrt hat, einfach verfliegen.“
In einer weiteren Antwort an einen Fan relativierte er seine Sorge allerdings etwas. Link werde vermutlich sprechen, aber wohl eher zurückhaltend bleiben: „Link wird natürlich sprechen, aber es sieht so aus, als würde er ein eher wortkarger Charakter sein.“
Ein heikler Balanceakt für die Verfilmung
Links Schweigsamkeit gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Eigenheiten der Reihe. Der Held dient traditionell als Projektionsfläche für die Spieler, weshalb seine Dialoge in den Spielen meist nur angedeutet werden.
Ob und wie stark Link im Film tatsächlich sprechen wird, bleibt daher eine der spannendsten Fragen rund um die kommende Verfilmung. Zu diesem Thema wird wahrscheinlich jeder eine andere Meinung haben. Manchen macht es vielleicht weniger aus, anderen dafür mehr. Wie ist es bei euch? Macht ihr euch Sorgen, ob und wie viel Link spricht und ob auch die hier erwähnte „Zelda-Magie“ verfliegen könnte?
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo
6 Kommentare
Ein komplett stummer Link wäre dann doch etwas komisch. Ich würde ihn einfach etwas wortkarg lassen und nur dann sprechen lassen, wenn es sein muss.
Solange er keine nervige Labertasche wird und nicht alle 20 Sekunden irgendeinen Witz abfeuert, geht meiner Meinung nach keine „Zelda-Magie“ verloren.
An sich gibt es da viele Möglichkeiten, wie man das angehen könnte.
Es wäre sogar durchaus möglich einen stummen Link einzubauen und es zum Teil seiner Persönlichkeit, durch Charaktere um ihn herum machen. Er müsste nur stets jemanden um sich rum haben. Da wäre es eigentlich cool und optimal Navi einzubauen. So dass er vielleicht was sagen will, aber nie gelassen wird^^
Oder man belässt es bei kurzen recht einsilbigen Dialogen, womit er immer noch diesen stummer Held Charme irgendwie beibehält, aber dennoch genug spricht.
Oder man orientiert sich an den Manga. Dort gibt es ja auch genug Versionen von Link, die alle genug Charme versprühen, obwohl er da auch ordentlich Text hat.
Am Ende ist es daher gar nicht so wild, und aufgrund der Manga, kommt die Sorge denke ich etwas spät. Zumal er auch im Cartoon damals sprach.
Wichtig ist eben nur, dass man ihm bei den Spielen nicht zukünftig ebenfalls eine Synchro gibt, um ihn näher an den Film anzulehnen. Das würde denke ich erst die Magie von Zelda zerstören. Solange es ein anderes Medium ist, spielts keine wirkliche Rolle.
Ansonsten müsste man sich eher Sorgen machen, dass Link plötzlich von Mido gecosplayed wird im Film xD Da man das kaum bewusst in dei Geschichte einbauen wird, wird das Ganze ohnehin eine trashige Nuance haben. xD Aber davon bleiben die Spiele ja zum Glück nachwievor unangetastet
Excuuuuuuse meeeee, Princeeeess!!
Ich werde niemals die Worte von Link vergessen, die mein Herz berührt haben.
"Hyeeeh kyaah hyaaah haa hyet haa haa jum jum haaa"
Ne mal im Ernst ein Stummer Link wäre für den Film jetzt nicht so prickelnd. In der Animationsserie hat er ja auch gesprochen.
Ich würd's irgendwie feiern, wäre einer der wenigen Sätze, die der introvertierte Link dann spricht, tatsächlich ein entnervtes: "Excuse me, princess." So als kleines 'Easter Egg' für uns Rentner-Nerds.