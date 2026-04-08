Sorge um „Zelda-Magie“ – Ex-Nintendo-Designer bangt um Link und den Live-Action-Film

Nach dem erfolgreichen Kinostart vom Super Mario Galaxy Film richtet sich der Blick vieler Fans bereits auf das nächste große Filmprojekt von Nintendo. Gemeint ist der kommende Live-Action-Film zu The Legend of Zelda, der im nächsten Jahr in die Kinos kommen soll.

Offizielle Informationen zum Projekt sind bislang noch rar. Zwar gab es bereits erste Bilder und Details zu den Drehorten, doch auf einen richtigen Trailer warten Fans weiterhin. Nun hat sich jedoch eine interessante Stimme aus der Vergangenheit der Reihe zu Wort gemeldet.

Sorge um „Zelda-Magie“

Der ehemalige Nintendo-Designer (und Tingle-Schöpfer) Takaya Imamura, der unter anderem als Art Director an The Legend of Zelda: Majora’s Mask arbeitete, äußerte auf Twitter seine Gedanken zum kommenden Film.

Dabei ging es vor allem um eine Frage, die Fans schon länger beschäftigt: Wird Link im Film sprechen? Imamura zeigte sich dabei etwas skeptisch und erklärte übersetzt von Nintendo Everyhing: „In dem Moment, in dem Link das Wort ergreift … könnte die ‚Zelda-Magie‘, die jeder in seinem Herzen bewahrt hat, einfach verfliegen.“

In einer weiteren Antwort an einen Fan relativierte er seine Sorge allerdings etwas. Link werde vermutlich sprechen, aber wohl eher zurückhaltend bleiben: „Link wird natürlich sprechen, aber es sieht so aus, als würde er ein eher wortkarger Charakter sein.“

Ein heikler Balanceakt für die Verfilmung

Links Schweigsamkeit gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Eigenheiten der Reihe. Der Held dient traditionell als Projektionsfläche für die Spieler, weshalb seine Dialoge in den Spielen meist nur angedeutet werden.

Ob und wie stark Link im Film tatsächlich sprechen wird, bleibt daher eine der spannendsten Fragen rund um die kommende Verfilmung. Zu diesem Thema wird wahrscheinlich jeder eine andere Meinung haben. Manchen macht es vielleicht weniger aus, anderen dafür mehr. Wie ist es bei euch? Macht ihr euch Sorgen, ob und wie viel Link spricht und ob auch die hier erwähnte „Zelda-Magie“ verfliegen könnte?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo