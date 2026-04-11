Im Test! Die Mega Man Star Force Legacy Collection hat nur ein einziges Manko

Titel Mega Man Star Force Legacy Collection 27. März 2026 Capcom 27. März 2026 Capcom 27. März 2026 Capcom System PlayStation 4/5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PC Getestet für PlayStation 5 Entwickler Capcom Genres Action-Adventure Texte

Vertonung

Die Mega-Man-Reihe erfreut sich auch nach fast 40 Jahren immer noch großer Beliebtheit. Nicht weiter verwunderlich ist es daher, dass natürlich auch der Publisher und Entwickler Capcom weitere Projekte mit dem blauen Bomber plant. Mit Mega Man: Dual Override befindet sich beispielsweise sogar ein gänzlich neues Mega-Man-Abenteuer in der Capcom-Pipeline, welches 2027 erscheinen soll.

Ein weiteres dieser neuen Projekte ist unter anderem auch die Mega Man Star Force Legacy Collection, welche ganze sieben Titel der Star-Force-Reihe enthält. Die Star-Force-Reihe, die speziell für Nintendo DS entwickelt wurde, nutzt vor allem die Vorteile eines zweiten Bildschirms der Handheld-Konsole aus und schafft somit ein für die Mega-Man-Reihe bisher nie dagewesenes Gameplay-Gefühl.

Jedoch handelt es sich dabei auch um ein sehr spezielles Feature, welches folglich für diese brandneue Collection entsprechend umgesetzt und an die Moderne angepasst werden musste. Durchaus eine große Herausforderung für die japanischen Entwickler aus dem Hause Capcom.

Die Star-Force-Reihe erfreute sich speziell in Japan großer Beliebtheit und nun kommen endlich auch jüngere Spieler-Generationen und Spieler, die damals vielleicht keine Berührungspunkte mit dieser Spin-off-Reihe des Mega-Man-Franchise hatten, in den Genuss dieser Titel.

Mega Man Star Force Legacy Collection erschien am 27. März für PlayStation 4 & 5, Xbox Series S/X, Xbox One, Switch und PCs. Ob sich die an die Moderne angepasste Sammlung der Nintendo-DS-Titel bewährt, erfahrt ihr natürlich wie immer in unserem ausführlichen Test.

Stolze sieben Star-Force-Titel sind enthalten

»Die Mega Man Star Force Legacy Collection beinhaltet ganze sieben Titel der Spin-off-Reihe.«

Die Mega Man Star Force Legacy Collection beinhaltet ganze sieben Titel der Spin-off-Reihe. Neben den Titeln Pegasus, Leo, Dragon, Zerker x Ninja, Zerker x Saurian, Black Ace und Red Joker kommt die Star Force Legacy Collection auch mit zusätzlichen Features wie beispielsweise einer Galerie und einem Soundtrack-Archiv daher. Das Gesamtpaket für alle Fans der Reihe, könnte man also sagen, und die definitive Ausführung der Star-Force-Reihe.

Die enthaltenen Star-Force-Titel sind im Endeffekt Remastered-Versionen der Originale. Hier und da mussten jedoch vor allem technische Anpassungen gemacht werden. Zum einen in Sachen Auflösung und Tonqualität und zum anderen in Sachen zweites Display. Da bei einer modernen Konsole schließlich nur ein Monitor genutzt wird, musste sich Capcom eine Lösung für das Zwei-Display-Feature der Originale einfallen lassen.

Dieses zweite Display wird nun im Kleinformat neben unserem eigentlichen Haupt-Display abgebildet und kann auf Knopfdruck jederzeit vergrößert werden. Das ursprünglich für zwei Displays ausgelegte Feature wird nun also gleichzeitig zusammen auf einem Monitor dargestellt. Eine optimale Lösung in jeglicher Hinsicht und im Endeffekt auch die einzige Möglichkeit dieses Feature so originalgetreu wie möglich einzubinden, ohne die Titel gameplaytechnisch verändern zu müssen.

In allen Star-Force-Titeln übernehmen wir die Rolle des jungen Helden Geo Stelar, welcher sich immer mehr von seinem Alltag und Mitmenschen distanziert. Eine Art Schutzreaktion, die auf das Verschwinden seines Vaters in den Weiten des Weltraums zurückzuführen ist. Eines Tages verschmilzt Geo jedoch mit dem Alien Omega-Xis, woraufhin Geo zu Mega Man wird. Nun muss er sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und die Welt vor den bedrohlichen EM-Wellen schützen. Unser Held wächst also über sich hinaus und muss sich in vielen spannenden Abenteuern behaupten.

Taktisch orientierte Kämpfe weichen vom serientypischen Gameplay ab

Anders als bei allen anderen Ablegern und Spin-offs der Mega-Man-Reihe verlaufen die Kämpfe bei den Star-Force-Titeln deutlich Taktik-orientierter und etwas weniger hektisch. Wir bekämpfen unsere Widersacher dieses Mal nicht direkt, sondern greifen diese auf einer Art Spielfeld mit drei Rastern an.

Mit zusätzlichen Power-Chips, welche über das Zusatz-Display ausgewählt werden, haben wir die Möglichkeit die Kämpfe zu beeinflussen. Diese Power-Chips funktionieren quasi wie kleine Power-ups, die uns beispielsweise einen Angriffs-Bonus verleihen oder einen bestimmten Spezialangriff ausführen lassen.

Unterm Strich bekommt man es bei den Star-Force-Titeln also mit einem wirklich ungewöhnlichen Kampfsystem zu tun. Auf den ersten Blick sieht das Ganze natürlich eher unspektakulär aus, unterm Strich erwartet uns aber ein recht ausgefeiltes Kampfsystem, welches dank des Einsatzes der vielen unterschiedlichen Chips durchaus Tiefe vorweisen kann. Am Ende des Tages ist dies aber natürlich wieder Geschmackssache.

Optisch liebevoll präsentiert, aber natürlich nicht mehr zeitgemäß

Aus grafischer und allgemein technischer Sicht darf man sich bei der Star Force Legacy Collection aber natürlich nichts vormachen. Wir haben es hier natürlich immer noch mit alten Nintendo-DS-Titeln zu tun, die schon zum Release nicht unbedingt optische Highlights waren. Dementsprechend sehen die Titel auf heutigen, deutlich größeren Monitoren auch nicht unbedingt ansprechender aus. Dennoch können die Titel mit vielen liebevollen Details begeistern und die Optik hat auch heutzutage durchaus noch ihren Charme. Hier muss man aber auf jeden Fall aufgeschlossen für technisch angestaubte Retro-Titel sein.

Die enthaltenen Spiele liefen aber allesamt äußerst rund und ohne technische Mängel über den Bildschirm, technisch liefert die Star Force Legacy Collection also ein durchaus ordentliches Gesamtbild ab.

Tontechnisches Retro-Feeling ohne Patzer

Auch soundtechnisch kann die Collection überzeugen und die überarbeiteten Klangteppiche und Melodien klingen auch für heutige Verhältnisse noch sehr passabel. Wie auch schon bei der Optik muss man auch beim Sound immer im Hinterkopf behalten, dass man es hier eben mit alten DS-Titeln zu tun hat.

Dafür ist die technische Seite aber voll zufriedenstellend und eben genau das, was man von einer technisch an die Moderne angepassten Collection erwarten würde.

Mehrspielermodus für noch taktischere Duelle enthalten

Eine große Überraschung ist hingegen der enthaltene Mehrspielermodus. In diesem haben wir die Möglichkeit, wahlweise in Ranked oder Unranked Matches zu spielen und unser Können mit anderen Spielern aus der ganzen Welt zu messen. Der einzige Kritikpunkt an diesem Mehrspielermodus ist die Tatsache, dass die Entwickler von Capcom leider keinen Crossplay-Modus verbaut haben. PlayStation-Spieler bleiben also ebenso wie Xbox-, Switch- und PC-Spieler jeweils unter sich.

Auf lange Sicht könnte dies durchaus der Spielerbasis schaden und – speziell wenn der große Launch-Run vorbei ist – für schwache Spielerzahlen im Multiplayermodus sorgen. Die Spielersuche würde dann also bedeutend länger dauern.

Die beliebte Spin-off-Reihe nun endlich in einer Collection vereint

Die Mega Man Star Force Legacy Collection vereint so ziemlich alles, was sich die Fans der Spin-off-Reihe hätten wünschen können. Neben einer etwas aufgebohrten Technik mit etwas klarerer Optik und überarbeiteten Soundeffekten, bietet uns die Collection auch typische Fan-Service-Features wie beispielsweise eine Galerie und ein Soundtrack-Archiv. Die sieben enthaltenen Titel liefen während unserer Testsession stets reibungslos und flüssig über den Bildschirm und speziell der enthaltene Mehrspielermodus sorgt für zusätzlichen Spielspaß. Leider wurde keine Crossplay-Funktion eingebaut, was die Spielersuche in der Zukunft etwas erschweren könnte. Das Fehlen der Crossplay-Funktion stellt das einzig wirkliche Manko der Collection dar. Wer Fan des Mega-Man-Franchise ist oder auch mal einen Blick auf die Spin-off-Reihe aus Nintendo-DS-Tagen werfen wollte, ist hier also goldrichtig. Die liebevoll umgesetzte Sammlung leistet sich keine groben Patzer und sollte in keiner Mega-Man-Sammlung fehlen.

Story Unser Held Geo Stelar wächst von einem sozial eher zurückhaltenden Menschen zu einem waschechten Helden heran und überwindet nach und nach seine eigene Vergangenheit und den Verlust seines Vaters. Gameplay Taktisches, aber dennoch actiongeladenes Gameplay, welches deutlich von der Hauptreihe des Mega-Man-Franchise abweicht. Hier zählen Taktik und der geschickte Einsatz der Power-Chips um siegreich aus den Kämpfen hervorzugehen. Grafik Gefiltert und glattgebügelt kann sich die Collection auch heute noch sehen lassen. Dennoch darf man die Herkunft der Titel natürlich nicht vergessen. Wer optischen Bombast sucht, ist hier völlig fehl am Platz. Sound Technisch überarbeitet und an die Moderne angepasst. Hat auch heute noch einen gewissen Charme. Sonstiges Leider wurde keine Crossplay-Funktion eingebaut. Dies könnte die Spielersuche in Zukunft massiv erschweren. Vor allem, wenn nicht mehr so viele Spieler aktiv sein sollten.

Bildmaterial: Mega Man Star Force Legacy Collection, Capcom